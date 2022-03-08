ФИФА официально присудила сборной России техническое поражение и выгнала с ЧМ-2022

Международная федерация футбола (ФИФА) присудила сборной России техническое поражение в стыковом матче на чемпионат мира-2022 против команды Польши, который должен был состоятся 24 марта. Как сообщается на сайте ФИФА, Польша автоматически прошла в финал плей-офф и за путевку на мундиаль поборется с победителем пары Швеция – Чехия. Игра запланирована на 29 марта.

Напомним, что после вероломного нападения России на Украину 24 февраля, сборные Польши, Чехии и Швеции написали совместное письмо в ФИФА, в котором потребовали исключить Россию из отбора на ЧМ-2022.

Спустя несколько дней, ФИФА попыталась отделаться мелкими санкциями, лишив сборную России флага и гимна. Также команде из РФ позволили проводить свои домашние матчи лишь на нейтральных полях и без зрителей.

Видео дня

28 февраля российские клубы и национальная сборная РФ были отстранены от всех соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА из-за вторжения в Украину.

Такое решение вызвало настоящий шок у российских футбольных болельщиков.

Фанаты в ярости от действий своего президента, который развязал войну в Украине из-за чего последовали жесточайшие санкции от всего мира.

7 марта в СМИ появилась неожиданная информация, что Международная федерация футбола рассматривает возможность не дисквалификации, а перенос матча с Польшей.

Таким образом в организации пытались найти решение, которое бы "позволило не наказывать Россию техническим поражением" за нападение страны на Украину.

Комментируя эту ситуацию с возможным переносом пресс-атташе Польского футбольного союза (PZPN) Якуб Квятковски жестко раскритиковал ФИФА.