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Бил или делал навес? Мудрик сделал признание о своем фантастическом голе "Арсеналу"

Александр Чеканов
Футбол
2 минуты
3,1 т.
Бил или делал навес? Мудрик сделал признание о своем фантастическом голе 'Арсеналу'

Украинский вингер лондонского "Челси" Михаил Мудрик знал о том, что голкипер "Арсенала" Давид Райя может далеко выходить из ворот, пытаясь прочитать задумки соперника. Именно этим футболист нашей национальной сборной и воспользовался, забив свой первый гол на домашней арене своей команды "Стэмфорд Бридж".

Об этом сам Мудрик заявил в комментарии официальному сайту "Челси". По его словам, он постоянно держал в голове тот факт, что вратарь соперников может действовать именно так, о чем его предупреждал до матча тренер вратарей. Кроме того, украинец отметил, что очень рад отличиться первым голом на родном стадионе.

Бил или делал навес? Мудрик сделал признание о своем фантастическом голе "Арсеналу"
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Бил или делал навес? Мудрик сделал признание о своем фантастическом голе "Арсеналу"

"Перед игрой наш тренер вратарей посоветовал мне смотреть на их вратаря, потому что иногда он пытается что-то прочитать и может просто потерять ворота, поэтому я мог его подловить. Я знал это и держал это в голове. Я выбрал что-то среднее между кроссом и ударом, и это было хорошее решение. Для меня очень много значит забить на "Стэмфорд Бридж", особенно потому, что я могу разделить этот момент с болельщиками. Это что-то особенное", – сказал Мудрик.

Бил или делал навес? Мудрик сделал признание о своем фантастическом голе "Арсеналу"
Бил или делал навес? Мудрик сделал признание о своем фантастическом голе "Арсеналу"

Напомним, для украинца гол в ворота "Арсенала" стал вторым в составе "Челси". Его фантастический удар вызвал восторг в Англии. До этого Михаил поразил ворота другого лондонского клуба – "Фулхэма". Также Мудрик провел дебютный мяч в составе сборной Украины.

Бил или делал навес? Мудрик сделал признание о своем фантастическом голе "Арсеналу"

Как сообщал OBOZ.UA, нападающий сборной Украины Артем Довбик отметился дублем за четыре минуты в матче чемпионата Испании, принеся "Жироне" волевую победу над "Альмерией".

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