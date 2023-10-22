'Не могу в это поверить!' Невероятный гол Мудрика вызвал фурор в Англии. Видео

Фантастическая игра украинского полузащитника "Челси" Михаила Мудрика вызвала бурю восторженных отзывов у фанатов лондонского клуба. Англичане в соцсети X (бывшая Twitter) устроили настоящий шквал хвалебных комментариев в адрес нашего соотечественника.

Любители футбола с Туманного Альбиона не смогли пройти мимо голевого шедевра, который 22-летний футболист сборной Украины положил в ворота "Арсенала".

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"Мудрика в президенты", "Не могу в это поверить!", "Боже мой", "Гол сезона!", "Невероятно!", "Фантастика", – пишут юзеры.

Некоторые отмечают иронию случившегося, что Мудрик расписался в воротах того клуба, болельщики которого больше всего издевались над ним.

"Иронично, что это случилось в матче против "Арсенала", фанаты которого бесконечно смеялись с Мудрика за то, что тот не перешел в их команду. Такое невозможно придумать", – написала одна из болельщиц.

Как сообщал OBOZ.UA, Мудрик в матче 9-го тура чемпионата Англии в Премьер-лиге против "Арсенала" (2:2) на 48-й минуте после передачи Конора Галлахера фантастическим ударом переправил мяч в дальний угол ворот.

Это стало вторым голом Миши за "Челси". Свой дебютный мяч украинец забил 2 октября. Тогда в 7-м туре английской Премьер-лиги наш соотечественник расписался в воротах "Фулхэма".

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