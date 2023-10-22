Лучший футболист Украины сделал дубль за 4 минуты в чемпионате Испании. Видео

Украинский форвард "Жироны" Артем Довбик оформил дубль в чемпионате Испании. 26-летний футболист сборной Украины с интервалом в 4 минуты забил два гола в матче 10-го тура против "Альмерии".

На 39-й минуте при счете 1:2 Артем на левом фланге сыграл в стенку с Дэйли Блиндом, после чего из под защитника точно пробил в дальний нижний угол.

На 43-й минуте украинец вывел свою команду вперед. Получив пас справа Довбик смог разобраться с тремя защитниками и отправить мяч четко в ворота.

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На 67-й минуте Довбика заменил уругваец Кристиан Стуани, после чего хозяева вкатили еще два безответных гола. Итог - 5:2 и "Жирона" вместе с "Реалом" продолжает лидировать в Ла Лиге.

Напомним, что Артем в прошлом сезоне стал лучшим бомбардиром Премьер-лиги, забив за "Днепр-1" 25 голов в 29 играх. 6 августа подписал 5-летний контракт с "Жироной".

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