Мудрик забил первый гол за 'Челси'. Видео

Полузащитник сборной Украины Михаил Мудрик открыл счет своим голам в составе лондонского "Челси". Наш соотечественник отметился дебютным забитым мячом в выездном поединке против "Фулхэма".

Гости очень активно начали игру, имея несколько опасных моментов. На 18-й минуте встречи молодой защитник "Челси" Леви Колвилл получил мячей на левом фланге после чего сделал заброс в штрафную "коттеджеров".

Мудрик эффектно в прыжке принял пас на грудь, после чего вторым касанием отправил мяч в сетку под голкипером "Фулхэма". Этот гол стал первым для украинца в официальных матчах за "Челси". Михаил оформил его в 24-й игре за "синих". Полузащитнику понадобилось 1023 минуты с момента старта карьере в Англии.

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Интересно, что буквально через 80 секунд после точного удара Мудрика "Челси" удвоил свое преимущество – отличился албанский форвард Армандо Броя.

До этого единственными результативным действиями футболиста из Украины были две голевые передачи в матчах с "Лестером" и "Брайтоном" в минувшем розыгрыше Премьер-лиги. Ранее стало известно, что "Челси" на самом деле заплатил за Мудрика не 100 миллионов евро.

Как сообщал OBOZREVATEL, вратарь сборной Украины Анатолий Трубин вошел в топ-2 лучших в матче лиссабонской "Бенфики" и "Порту".

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