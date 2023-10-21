Мудрик фантастическим ударом забил второй гол за 'Челси'. Видео

Украинский полузащитник "Челси" Михаил Мудрик продолжил счет своим забитым голам за лондонский клуб. 22-летний футболист сборной Украины отметился мячом в поединке 9-го тура чемпионата Англии в Премьер-лиге против "Арсенала" (2:2).

На 48-й минуте после передачи Конора Галлахера, украинец фантастическим ударом переправил мяч в дальний угол ворот.

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Для Мудрика поединок с "Арсеналом" стал одним из лучших в карьере. На 11-й минуте он заработал желтую карточку для Зинченко, а на 15-й пенальти для своей команды.

После удара Михаила мяч попал в чужой штрафной в руку защитника. Счет с 11-метровой отметки открыл Палмер.

На 66-й минуте украинского игрока заменил сенегалец Николя Джексон, после чего "Челси", при абсолютном преимуществе на поле умудрился пропустить два гола.

Сперва голкипер лондонцев Роберт Санчест просто отдал мяч в ноги Райса, а за 6 минут до конца Леандро Троссард вырвал для "канониров" ничью.

Этот результат позволил "Арсеналу" остаться без поражений в АПЛ. С 21 очками он лишь по количеству побед уступает лидирующему "Манчестер Сити". "Челси" поднялся на 9-ю строчку (12 баллов).

Напомним, что Мудрик перешел в "Челси" в январе этого года за 100 млн евро. С того времени принял участие в 25 играх во всех турнирах, отметившись двумя результативными передачами.

Кроме того, 2 октября Михаил забил дебютный гол за "синих". Тогда в 21-м туре английской Премьер-лиги наш соотечественник расписался в воротах "Фулхэма".

Как сообщал OBOZ.UA, перед игрой "Челси" – "Арсенал" защитник "красных" Александр Зинченко предупредил Мудрика, чтобы тот не вздумал забивать гол. В противном случае Зина пообещал "оторвать яйца" Михаилу.

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