Беседин впервые рассказал, о поведении Шевченко в раздевалке сборной Украины

Форвард киевского "Динамо" Артем Беседин, рассказывая о совместной работе в сборной Украины с Андреем Шевченко, вспомнил, как получил нагоняй от него после матча с Северной Македонией. Беседин вышел на поле при счете 2:1 в пользу "желто-синих" и в одном из моментов отдал неудачно пас пяткой, обрезавшись в центре поля.

После этого Андрей Николаевич не смог сдержать эмоций, "напихав" игроку.

"Ко мне отлетает мяч, я Сидору пяткой скидываю, уже последние минуты, случилась обрезка, соперник бьет, и в дальний угол и там метр от штанги. Я захожу в раздевалку. Ну видно, что переживает человек, говорит: "Что ты делаешь?" – только, понятное дело не так, "Что ты делаешь, мля? Кто так играет? Кто в центре пятками отдает, еще и в таком матче?..." – и давай, короче. Мог напихать, и это все было делу", – сказал Беседин в эфире Youtube-канала "ОТДУШИВДУШУ".

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Беседин не видит в таком отношении ничего зазорного и сам бы в подобной ситуации поступил бы также.

"Я бы может быть еще прописал какого-то лещика. Реально, это же не шутки – серьезный турнир, серьезные задачи. Я все прекрасно понимаю", – добавил футболист.

Напомним, что Артем Беседин получил серьезную травму в матче 1/8 финала Евро-2020 против Швеции. Форвард вышел на замену сразу после окончания основного времени, но отыграл всего около 10 минут. ​

​Шведский защитник выбивал мяч и случайно нанес травму нашему футболисту, за что был удален.

​На последних минутах форварду Артему Довбику удалось забить решающий гол и впервые в истории вывести Украину в четвертьфинал чемпионата Европы. ​

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