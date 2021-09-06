Стало известно, сколько заработал Шевченко за пять лет в сборной Украины

Генеральный секретарь Украинской ассоциации футбола (УАФ) Юрий Записоцкий заявил, что Андрей Шевченко получил около 400 миллионов гривен за время работы с нашей сборной. Он возглавлял национальную команду на протяжении пяти лет – с 2016 по 2021 год.

Об этом функционер рассказал в эфире программы "Великий футбол". Генсек УАФ отметил, что не может назвать точный заработок Андрея Николаевича за этот период.

"Шевченко за пять лет, проведенных на должности главного тренера сборной Украины, заработал 400 миллионов гривен? Я не могу подтвердить или опровергнуть эту абсолютную цифру, но в общих чертах она соответствует действительности", – заявил Записоцкий.

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Напомним, что Шевченко возглавил сборную Украины после ее провала под руководством Михаила Фоменко на Евро-2016. За пять лет Андрей Николаевич вывел национальную команду в финальную часть чемпионата Европы-2020 с первого места в отборочной группе и дошел до исторического четвертьфинала континентального первенства.

1 августа Шевченко объявил о том, что его контракт со сборной закончился. По информации OBOZREVATEL, он не был продлен из-за финансовой составляющей. Вместо него на пост тренера был назначен Александр Петраков.

Как сообщал OBOZREVATEL, Шевченко созвал пресс-конференцию, на которой заявил, что не хотел уходить из национальной команды и собирался пролонгировать соглашение.

Генеральный секретарь УАФ Юрий Записоцкий рассказал свою версию событий и раскрыл условия контракта, который был предложен Андрею Николаевичу.