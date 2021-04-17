"Шахтер" – "Динамо": видео гола центрального матча тура в УПЛ

Донецкий "Шахтер" в центральном матче 22-го тура чемпионата Украины по футболу на НСК "Олимпийский" проиграл киевскому "Динамо".

Счет был открыт уже на 33-й минуте. "Шахтер" владел преимуществом и уверенно держал мяч, но пропустил острый выпад, который завершился пенальти.

До этого команды между собой играли во всех турнирах 98 раз: 38 побед у "Шахтера" и 34 у "Динамо".

"Шахтер" – "Динамо" 0:1

Гол: 0:1 – 34, пенальти де Пена.

Шахтер – Трубин, Матвиенко, Додо, Бондарь, Кривцов, Майкон, Степаненко, Марлос, Маркос Антонио, Соломон, Мораес.

Динамо – Бущан, Забарный, Караваев, Попов, Кендзера, де Пена, Андриевский, Буяльский, Шепелев, Миколенко, Беседин.

Предупреждения: Матвиенко (25), Бондарь (27), Кендзера (31).

Напомним, что встреча первого круга между этими командами завершилась со счетом 3:0 в пользу "Шахтера". Тогда у киевлян из-за коронавируса отсутствовало 12 футболистов.