Каштру о матче с "Динамо": чемпионат для "Шахтера" завершен

Главный тренер донецкого "Шахтера" Луиш Каштру после поражения от "Динамо" в 22-м туре УПЛ признался, что его команде будет практически невозможно побороться за титул.

По словам португальца, на поле были "шахматы" и в этих "шахматах" "Шахтер" проиграл.

"Практически не одной достойной подачи или навеса нам не удалось сделать. И с того момента, как не удалось вскрыть оборону, все складывалось на индивидуальных качествах. Там уже решающий фактор был психологически. "Динамо" чувствовало себя комфортно с 7 очками отрыва, и это дало им полное спокойствие на игру. Для нас это практически решающая игра, а "Динамо" рассматривало это как просто еще одну игру. Думаю, уже чемпионат завершен", – сказал Каштру в эфире телеканала "Футбол".

Одной из причин поражения тренер назвал хорошую игру соперника в обороне.

"Мы прекрасно знали, что не можем полностью отдаваться атакующей игре, не будучи сбалансированными в обороне. Мы прекрасно знали, что нужно располагаться между линиями защиты и обороны "Динамо". Эти две линии были очень компактными и это не позволяло нам проводить ту игру, которую мы хотели. Стратегически у нас Марлос и Соломон, должны были там располагаться, чтобы принимать передачи от полузащитников, но не все удавалось. У "Динамо" была возможность обороняться в очень глубоком блоке, не открывая нам зон. Игра по себе была очень тактическая, где сильнее оказалось "Динамо", – подытожил португальский специалист.

Как сообщал OBOZREVATEL, судьбу центральной встречи 22-го тура УПЛ "Шахтер" – "Динамо", решил единственный гол с пенальти Карлоса де Пены.