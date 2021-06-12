Лучший футболист Бельгии не сыграет против России на Евро-2020

Лидер сборной Бельгии по футболу Кевин де Брюйне пропустит первый матч чемпионата Европы-2020 против России. 32-летний полузащитник не полетел в Санкт-Петербург, оставшись на базе в Тюбизе, чтобы продолжить восстановление. Хавбек получил перелом носа и глазницы в финале Лиги чемпионов.

Главный тренер "красных дьяволов" Роберто Мартинес заявил, что Кевин остался по медицинским причинам.

"В случае с де Брюйне это был медицинский выбор. Следующие два дня будут очень важны для него, чтобы вернуться на уровень, свободно двигаться, потренироваться перед тем, как снова присоединиться к команде. Было принято решение оставить его в Бельгии, чтобы он мог там восстановиться", – цитирует Мартинеса The Itish Time.

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Также в игре с россиянами не примет участие Алекс Витсель. Он не выходил на поле с января из-за разрыва ахилла.

Между тем, в лагере бельгийцев нет опасений по поводу вспышки COVID-19 в сборной России, заявил вратарь Тибо Куртуа. Полузащитник Андрей Мостовой в пятницу, 11 июня, сдал положительный результат на коронавирус и был заменен в команде на защитника Романа Евгеньева.

"Это не то, что нас пугает. Это то, что часто происходило за последний сезон во многих лигах. Мы к этому привыкли. Это прискорбно для них, но я думаю, что мы защищены, и не думаю, что у нас с этим проблемы", – сказал голкипер.

Бельгия встретится с Россией примерно через 18 месяцев после того, как уступила хозяевам в отборочном матче Евро-2020 со счетом 1:4.

"Когда вы играете против команды, с которой уже играли ранее, вы знаете ее немного лучше. Вы знаете их слабые стороны, и это всегда хорошо. В первом матче еще можно играть с включенным ручным тормозом, чтобы уделить больше внимание обороне", – подытожил Куртуа.

Напомним, что игра Бельгия – Россия состоится 12 июня в 22:00. Уже опубликован список телеканалов, которые покажут игру. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию этой встречи.