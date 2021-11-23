"Динамо" не сыграет весной в Лиге Европы

Каталонская "Барселона" сыграв в ничью с португальской "Бенфикой" лишило шансов "Динамо" Киев занять 3-е место, которая позволила бы весной сыграть в плей-офф Лиги Европы. Матч на "Камп Ноу" завершился со счетом 0:0.

После этой ничьей "Бенфика" набирает 5 очков и становится недосягаемой для подопечных Луческу. У чемпионов Украины в активе лишь один балл, который они набрали как раз в игре с лиссабонцами.

Свой последний матч в еврокубках сезона 2021/2022 "бело-синие" проведут 8 декабря на выезде против "Бенфики". Турнирного значения этот поединок иметь не будет.

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Как сообщал OBOZREVATEL, поединок на НСК "Олимпийский" между "Динамо" и "Баварией" завершился со счетом 1:2.

Единственный гол в составе чемпиона Украины забил Денис Гармаш.

После матча Мирча Луческу признался, что сказал своим игрокам перед началом.

Игорь Суркис остался доволен качеством игры, но никак не результатом на табло.