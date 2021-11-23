"Динамо" не сыграет весной в Лиге Европы

Максим Иншаков
Футбол
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'Барселона' и 'Бенфика' сыграли в ничью

Каталонская "Барселона" сыграв в ничью с португальской "Бенфикой" лишило шансов "Динамо" Киев занять 3-е место, которая позволила бы весной сыграть в плей-офф Лиги Европы. Матч на "Камп Ноу" завершился со счетом 0:0.

После этой ничьей "Бенфика" набирает 5 очков и становится недосягаемой для подопечных Луческу. У чемпионов Украины в активе лишь один балл, который они набрали как раз в игре с лиссабонцами.

Георгий Бущан

Свой последний матч в еврокубках сезона 2021/2022 "бело-синие" проведут 8 декабря на выезде против "Бенфики". Турнирного значения этот поединок иметь не будет.

Видео дня

Как сообщал OBOZREVATEL, поединок на НСК "Олимпийский" между "Динамо" и "Баварией" завершился со счетом 1:2.

Олександр Сирота.

Единственный гол в составе чемпиона Украины забил Денис Гармаш.

Игорь Суркис

После матча Мирча Луческу признался, что сказал своим игрокам перед началом.

Игорь Суркис

Игорь Суркис остался доволен качеством игры, но никак не результатом на табло.

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