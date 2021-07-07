Датский футболист забил фантастический гол Англии: онлайн видео голов 1/2 финала Евро-2020

Сборная Англии в эти минуты играет с командой Дании за путевку в финал Евро-2020. Встреча проходит лондонском "Уэмбли".

Счет был открыт на 29-й минуте. Шоу нарушил правила на Кристенсене. Исполнять наказание взялся Миккель Дамсгор, который сделал это безупречно.

21-летний хавбек "Сампдории" мощнейшим выстрелом метров с 25 отправил мяч четко под перекладину. Англии хватило 9 минут, чтобы сравнять счет. Автогол на счету Кьяра.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть онлайн видео голов.

Англия – Дания 1:1 (второй тайм)

Видео дня

Голы: 0:1 – 30 Дамсгор,

1:1 – 39, автогол Кьер.

Англия – Пикфорд, Стоунз, Уокер, Шоу, Магуайр, Сака, Райс, Маунт, Филлипс, Стерлинг, Кейн.

Дания – Шмейхель, Ларсен, Вестергор, Кьер, Мэле, Хейбьерг, Дилэйни, Дамсгор, Кристенсен, Брэйтуэйт, Дольберг.

Предупреждение: Магуайр (49).

Для англичан это 24-й матч с датчанами на уровне футбольных сборных. До этого 13 раз побеждали родоначальники футбола. У скандинавов в активе 5 побед.

Как сообщал OBOZREVATEL, Дания на чемпионате Европы-2020 выступала в группе D вместе с Хорватией, Чехией и Шотландией.

Подопечные Гаррета Саутгейта выиграли два поединка, сыграв вничью с шотландцами и ни пропустив при этом ни одного гола.

В четвертьфинале команде трех львов противостояла Украина.

Подопечные Шевченко не смогли опровергнуть прогнозы букмекеров и проиграли со счетом 0:4.

Несмотря на такую смазанную концовку на Евро, украинцам устроили овации по возвращению в Киев.