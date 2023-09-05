'А мы точно будем играть?' Тренер сборной России по футболу обреченно высказался об отстранении

Главный тренер сборной России Валерий Карпин выразил неуверенность в том, что команда будет допущена в международные турниры в случае перехода в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК). При этом специалист отметил, что старается не обращать внимания на неопределенность в связи с отстранением от соревнований.

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Об этом Карпин заявил в комментарии порталу Чемпионат.com. Наставник россиян, который превратил свою команду в посмешище, вызвав на тренировочный сбор 49 футболистов, добавил, что концентрируется на своей работе и ждет решения о восстановлении сборной в турнирах УЕФА и ФИФА.

"Я без понятия, когда нас вернут. Все в максимальном тумане. У Сергея Федорова прогноз про 10 лет? Ну здорово, что у него такой прогноз. У меня никакого прогноза нет. Азия? А мы будем точно там играть? У меня нет такого знания. Сейчас никто не знает, что будет. Насколько мне сложно в неопределенности? Когда не можешь изменить ситуацию, измени свое отношение к ней", – сказал Карпин.

Напомни, 12 сентября России сыграет товарищеский матч с Катаром, перед которым команде из РФ устроила подставу ФИФА. В сентябре сборная страны-агрессорки также проведет сыграют два спарринга с олимпийской сборной Египта, что назвали "эталонным позорищем", и командой Катара.

Ранее от поединков против представителей РФ отказались национальные сборные Египта, Бахрейна и Омана. Напомним, российские клубы отстранены от розыгрышей Лиги чемпионов, Лиги УЕФА и Лиги конференций, а национальная сборная – от отборочного турнира к чемпионату Европы-2024 и Лиги наций.

Как сообщал OBOZREVATEL, новая форма сборной России по футболу вызвала издевательства болельщиков, которые предложили нанести на нее "букву Z и портрет нацлидера на груди".

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