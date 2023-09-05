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"А мы точно будем играть?" Тренер сборной России по футболу обреченно высказался об отстранении

Александр Чеканов
Футбол
2 минуты
603
'А мы точно будем играть?' Тренер сборной России по футболу обреченно высказался об отстранении

Главный тренер сборной России Валерий Карпин выразил неуверенность в том, что команда будет допущена в международные турниры в случае перехода в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК). При этом специалист отметил, что старается не обращать внимания на неопределенность в связи с отстранением от соревнований.

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Об этом Карпин заявил в комментарии порталу Чемпионат.com. Наставник россиян, который превратил свою команду в посмешище, вызвав на тренировочный сбор 49 футболистов, добавил, что концентрируется на своей работе и ждет решения о восстановлении сборной в турнирах УЕФА и ФИФА.

"А мы точно будем играть?" Тренер сборной России по футболу обреченно высказался об отстранении

"Я без понятия, когда нас вернут. Все в максимальном тумане. У Сергея Федорова прогноз про 10 лет? Ну здорово, что у него такой прогноз. У меня никакого прогноза нет. Азия? А мы будем точно там играть? У меня нет такого знания. Сейчас никто не знает, что будет. Насколько мне сложно в неопределенности? Когда не можешь изменить ситуацию, измени свое отношение к ней", – сказал Карпин.

"А мы точно будем играть?" Тренер сборной России по футболу обреченно высказался об отстранении

Напомни, 12 сентября России сыграет товарищеский матч с Катаром, перед которым команде из РФ устроила подставу ФИФА. В сентябре сборная страны-агрессорки также проведет сыграют два спарринга с олимпийской сборной Египта, что назвали "эталонным позорищем", и командой Катара.

"А мы точно будем играть?" Тренер сборной России по футболу обреченно высказался об отстранении

Ранее от поединков против представителей РФ отказались национальные сборные ЕгиптаБахрейна и Омана. Напомним, российские клубы отстранены от розыгрышей Лиги чемпионов, Лиги УЕФА и Лиги конференций, а национальная сборная – от отборочного турнира к чемпионату Европы-2024 и Лиги наций.

"А мы точно будем играть?" Тренер сборной России по футболу обреченно высказался об отстранении

Как сообщал OBOZREVATEL, новая форма сборной России по футболу вызвала издевательства болельщиков, которые предложили нанести на нее "букву Z и портрет нацлидера на груди".

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