4-кратные чемпионы мира по футболу готовят громкое событие с участием сборной Украины

Четырехкратные чемпионы мира по футболу сборная Германии в нынешнем году сыграет свой тысячный матч в истории. На данный момент в активе Бундестим 997 проведенных международных встреч, а на март у хозяев чемпионата Европы 2024 года запланированы спарринги с Перу и с Бельгией.

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Немецкий футбольный союз (DFB) готовится к организации 1000-го поединка главной команды страны. По информации портала SPORTBUZZER, соперником команды тренера Ханси Флика будет сборная Украины. Игра состоится в период с 16 по 20 июня, а фаворитом на то, чтобы ее принять, считается Гельзенкирхен.

При этом переговоры DFB с Украинской ассоциацией футбола (УАФ) находятся в активной стадии. Немцы таким образом хотят продемонстрировать свою солидарность с украинцами. Среди прочего, на стадион будут приглашены многочисленные беженцы из нашей страны, а вырученные средства будут переданы жертвам войны.

DFВ надеялся, что свой 1000-й матч Бендестим проведет в полуфинале ЧМ-2022, однако немецкие футболисты вылетели с турнира уже на групповом этапе. На мундиале сборная Германии запомнилась акцией против ФИФА.

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Украины понесла серьезную потерю перед стартом 26 марта в отборочном турнире к чемпионату Европы 2024 года. После ухода Александра Петракова команда осталась без главного тренера. Ожидается, что Сергей Ребров, которого считают главным претендентом на этот пост, не будет руководить "сине-желтыми" в поединке в Лондоне. СМИ назвали специалиста, который повезет команду в Англию.

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