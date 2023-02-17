Ребров – новый тренер сборной Украины: СМИ узнали все детали назначения

Легендарный футболист киевского "Динамо" Сергей Ребров в марте будет назначен главным тренером сборной Украины. При этом к непосредственной работе с национальной командой нынешний наставник эмиратского "Аль-Айна" приступит в начале лета, когда "сине-желтые" проведут матчи отборочного турнира Евро-2024 с Северной Македонией (16 июня на выезде) и Мальтой (19 июня дома).

Видео дня

Об этом информирует проект KDK на своем YouTube-канале. По его данным, контракт Реброва с Украинской ассоциацией футбола (УАФ) будет рассчитан на восемь лет. Это запрещено правилами Международной федерации футбола (ФИФА), поэтому соглашение подпишут либо по схеме 4+4, либо по схеме 2+2+2+2.

То есть договор будет автоматически продлеваться по обоюдному согласию сторон. Такая длительность сотрудничества обусловлена тем, что Украина вместе с Испанией и Португалией претендует на право проведения чемпионата мира 2030 года.

Кроме того, стало известно, что в тренерский штаб Реброва точно войдут два испанских специалиста и тренер вратарей Рустам Худжамов. Напомним, 26 марта украинская сборная стартует в отборе Евро-2024 матчем с Англией. В этой игре, вероятно, командой будет руководить наставник "молодежки" Рустам Ротань.

Как сообщал OBOZREVATEL, переговоры Сергея Реброва с УАФ приостановлены. 48-летний специалист определился с некоторыми помощниками в тренерском штабе сборной Украины. Также СМИ узнали о категоричном решении легенды "Динамо" в отношении Александра Петракова.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!