Стало известно, кто может побить Усика

Знаменитый американский супертяжеловес Малик Скотт считает, что единственным, кто может победить чемпиона WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Александра Усика (19-0, 13 КО) является Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 KO). Скотт предполагает, что британцу удастся одолеть украинского супертяжа, но лишь при условии, что он покажет свой уровень времен битвы с Владимиром Кличко.

41-летний Скотт, который сейчас тренирует Деонтея Уалдера, уверен, что стиль, в котором сейчас дерется Фьюри, сработает на Усика и позволит ему выиграть эту битву.

"Я не думаю, что победа над Фьюри – это что-то необычное. Я считаю, что если ты не являешься чрезвычайно опасным стрелком, как Уайлдер, то будешь кормом для Усика. Он бился с ведущими бойцами и побеждал их", - передает слова Малика fightnews.info со ссылкой на Boxing News.

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Американец не смог ответить на вопрос, как Фьюри справится с ударами Усика, когда почувствует их силу.

"Как закончится их бой? Посмотрим. Но я не удивлюсь, если Усик его побьет. Для меня это почти ожидаемо", – подытожил Скотт.

Отметим, что ранее точно такое же предположение высказал и украинский экс-боксер Александр Гвоздик. Харьковчанин также назвал Фьюри единственной опасностью для Саши.

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 сентября Усик победил Джошуа и завоевал титулы чемпиона мира WBA, WBO, IBF и IBO.

Украинский боксер благодаря этому стал обладателем титулов во второй для себя весовой категории. Ранее крымчанин был сильнейшем в тяжелом весе.

После этого вместе с Василием Ломаченко Александрулучшил свои позиции в топ-10 свежего рейтинга профессионалов независимо от весовой категории (Р4Р), который опубликовал американский медиагигант ESPN.

Сразу после поражения команда Джошуа активировала опцию реванша на второй бой с украинцем.

Спустя некоторое время промоутер Фьюри Боб Арум предложил Энтони отказаться от немедленного реванша с Усиком, чтобы позволить украинцу и его клиенту подраться за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Сам Усик в одном из интервью признавался, что был бы невероятно рад подраться именно с Цыганским королем, как называют британца.

WBC во вторник, 7 декабря, издал приказ о начале открытых переговоров для боя за титул чемпиона в супертяжелом весе между Тайсоном Фьюри и обязательным претендентом Диллианом Уайтом.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Фьюри дозвонился до крымчанина и сказал тому пару слов.