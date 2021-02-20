"Брюгге" заподозрил Украину в мошенничестве: спортивные итоги 19 февраля

"Брюгге" заподозрил Минздрав Украины в мошенничестве перед игрой с "Динамо" в Лиги Европы, а в Туркменистане убили 14-летнего дзюдоиста, отказавшегося сдать бой

Кроме того, донецкий "Шахтер" уверенно обыграл "Маккаби" в первом матче 1/16 финала ЛЕ.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости пятницы, 19 февраля. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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