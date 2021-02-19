Мы реально можем проиграть суд, – ведущий "Великого футбола" о матче Швейцария – Украина

Ведущий программы "Великий футбол" Александр Денисов заявил, что у сборной Украины не так много шансов на отмену технического поражения за матч со Швейцарией в Лиге наций.

В эфире авторской передачи "Денисов Time" на YouTube-канале "Великий футбол" он рассказал, что УЕФА будет до последнего стоять на своем и делать все для того, чтобы изначальное решение организации осталось в силе. По словам журналиста, мы находимся в плохой позиции в этом вопросе.

"Украина хочет сыграть в футбол. УЕФА хочет не дать Украине сыграть в футбол, и это принципиальный вопрос как для футбольной институции. Мы реально можем проиграть этот суд. УЕФА хочет оставить свое решение в силе и доказать, что оно не было ошибочным, и они будут на этом всячески настаивать. УЕФА, сидящее в Швейцарии, и сама Швейцария – это как мед и пчелы. Коалиция очень сильная. И, увы, по экономическим и политическим параметрам, мы не Италия, не Франция, поэтому мы действительно стоим на очень слабой позиции", – поделился своим мнением Денисов.

Напомним, что изначально матч сборной Украины в шестом туре Лиги наций против Швейцарии должен был состояться 17 ноября 2020 года, но из-за вспышки коронавируса в нашей команде он был отменен. Врач кантона Люцерн отправил нашу делегацию на карантин.

Как сообщал OBOZREVATEL, несмотря на отрицательные тесты на COVID-19 у футболистов после прибытия в Киев и все доводы украинской стороны, нам было засчитано техническое поражение, которое привело к автоматическому вылету из элитного дивизиона Лиги наций.