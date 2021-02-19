"Брюгге" заподозрил Минздрав Украины в мошенничестве перед игрой с "Динамо" в ЛЕ

Делегация "Брюгге" не хотела сдавать дополнительные тесты на коронавирус перед матчем с "Динамо" в Лиге Европы из-за страха быть обманутыми.

Как сообщает издание Het Nieuwsblad, бельгийцы узнали о требовании Минздрава Украины, когда заселялись в отель в Киеве. Они якобы договорились об отмене этой процедуры через посольство, но в решающий момент куда-то пропал один из наших чиновников, который должен был подписать соответствующий документ.

В результате проверки COVID-19 был выявлен у футболиста Матса Ритса. Его изолировали от одноклубников и отправили в Бельгию на специальном транспорте во время матча.

В "Брюгге" подозревают Минздрав в попытке мошенничества и считают, что требование украинской стороны было направлено не на выявление положительных случаев коронавируса, а на то, чтобы помешать команде должным образом подготовиться к матчу с "Динамо" в Лиге Европы.

Напомним, что перед вылетом в Киев бельгийцы официально объявили о вспышке заболевания в клубе. Из-за него в столицу Украины не смог прилететь главный тренер Филипп Клеман и его ассистенты, лидер "Брюгге" Ханс Ванакен и еще несколько футболистов.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Динамо" упустило победу в первом матче 1/16 финала против бельгийской команды.