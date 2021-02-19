Если бы мне сказали, что Свитолина станет третьей в мире, я бы покрутил у виска, – меценат

Украинский бизнесмен, меценат и экс-спонсор пятой ракетки мира Элины Свитолиной Юрий Сапронов признался, что не ожидал от нашей соотечественницы таких успехов на корте.

В интервью изданию XSPORT он рассказал, что теннисистка добилась этого благодаря упорным тренировкам и постоянной работе над собой, а не за счет своего таланта.

"Я знаю Элину Свитолину с 13-ти лет. Если бы мне кто-то, даже в 2016 году, после трех лет ее тренировок в Харькове и победы на юниорском Roland Garros, сказал, что она будет третьей ракеткой мира, я бы улыбнулся и покрутил у виска. Есть люди, которые рождаются суперталантливыми, рождаются чемпионами. Андрей Шевченко, в теннисе Андрей Медведев, Марат Сафин… А есть люди, типа Евгения Кафельникова, которые – трудяги до кровавых мозолей. Вот это Элина Свитолина", – рассказал Сапронов.

Напомним, что в сентябре 2017 года уроженка Одессы занимала третье место в мировом рейтинге. В одиночном разряде на ее счету 15 побед на турнирах серии WTA и 7 титулов ITF.

Как сообщал OBOZREVATEL, Свитолина установила исторический рекорд Украины благодаря своему выступлению на Australian Open.