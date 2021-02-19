Маркевич назвал главную проблему "Динамо" в матче с "Брюгге"

Бывший главный тренер харьковского "Металлиста" и "Днепра" Мирон Маркевич признался, что был неприятно удивлен нерешительностью игроков киевского "Динамо" в матче с "Брюгге" в Лиге Европы.

Об этом сам специалист заявил в интервью порталу Meta-ratings.com.ua. По его словам, "бело-синим" не хватало активности в атаке.

"Что не понравилось в игре "Динамо", так это нерешительность на подступах к штрафной площадке бельгийцев. Хозяевам нужно было действовать поактивнее, особенно принимая во внимание фактор своего поля. Усилий одного Виталия Буяльского в передней линии оказалось недостаточно, чтобы склонить чаши весов в свою пользу", – сказал Маркевич.

В то же время он выразил уверенность в том, что несмотря на неблагоприятный результат киевского матча (1:1), у подопечных Мирчи Луческу высокие шансы выйти в следующий круг соревнований.

"Брюгге" в Киеве не впечатлил, тем более, что и в ответном поединке бельгийцам не смогут помочь приболевшие главный тренер и несколько ведущих игроков. Это может стать весомым подспорьем для динамовцев. Правда, при условии, что они продемонстрируют агрессивность в атаке и стойкость у своих ворот", – резюмировал опытный тренер.

Напомним, ответная игра "Динамо" и "Брюгге" состоится в Бельгии 25 февраля.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер киевского "Динамо" Мирчи Луческу выдвинул претензии голкиперу команды Георгию Бущану.