Левченко о том, как Луческу накричал на Бущана: это непрофессионально с его стороны

Бывший футболист сборной Украины Евгений Левченко раскритиковал поведение главного тренера "Динамо" Мирчи Луческу после того, как тот накричал на голкипера команды Георгия Бущана перед объективами камер.

Наш соотечественник прокомментировал этот инцидент изданию meta-ratings.com.ua, заявив, что это не красит румынского специалиста с профессиональной точки зрения. Что касается действий самого стража ворот, то Евгений не считает, что пропущенный гол – исключительно его вина.

"Что касается пропущенного гола со стандарта, то, конечно, на мой взгляд, непрофессионально со стороны Луческу высказывать претензии вратарю Георгию Бущану сразу после матча на камеру, а не в раздевалке в присутствии команды. Такие высказывания не к лицу Мистеру. Тем более, что нельзя всех собак за пропущенный гол вешать на Бущана, ведь тот же Беседин признал свою ошибку. Жора больше ошибся позиционно, ведь нужно было либо до конца выходить из ворот и сносить мяч вместе с головой соперника, либо оставаться на линии. Но одного Бущана винить нельзя. В моем понимании, это была коллективная ошибка", – поделился своим мнением Левченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, Луческу накричал на Бущана после финального свистка первого матча 1/16 финала Лиги Европы между "Динамо" и "Брюгге". Киевский клуб первым вышел вперед, но все равно упустил победу в поединке.