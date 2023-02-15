''Зря'': тренер Гассиева прокомментировал бой Усик – Фьюри

Российский тренер по боксу Виталий Сланов выразил не согласие с теми, кто считает, что украинец Александр Усик (20-0, 13 КО) не сможет составить достойную конкуренцию британцу Тайсону Фьюри (33-0-1, 24 КО) в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Наставник Мурата Гассиева (29-0-1-1, 22 КО) отметил, что наш соотечественник гораздо быстрее двигается по рингу.

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Об этом Сланов рассказал в интервью пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ". Он призвал не списывать Усика со счетов, а также отметил, что ход поединка, который планируют провести в конце апреля, будет зависеть от физического состояния и психологической готовности соперников.

"Зря списывают Усика в этом бою. Будет очень конкурентный поединок. Многое зависит от состояния, в котором будет находиться каждый из боксеров. Не думаю, что Фьюри задавит Усика. У Усика очень быстрые ноги, для Фьюри это может быть очень непросто. Фьюри намного приличнее как боксер, прочнее и мужественнее. Повторю свою мысль – поединок между Усиком и Фьюри будет конкурентным", – сказал Сланов.

Ранее стало известно, что Фьюри отказался от боя с украинцем в Саудовской Аравии. В ответ промоутер Усика Александр Красюк поставил ультиматум Тайсон, а после сделал резкое заявление в его адрес.

До этого наш боксер ответил на вопрос, станет ли его противостояние с Цыганским королем последним в карьере. Британец Энтони Джошуа (24-3, 22 КО) заявил, что ему жаль Александра. В свою очередь, отец Тайсона Джон Фьюри высмеял физическую форму украинца и посоветовал ему подраться с женой сына Пэрис.

Как сообщал OBOZREVATEL, знаменитый американский супертяжеловес Крис Арреола дал прогноз на победителя боя Усик – Фьюри, объяснив свой выбор. Сам Тайсон откровенно рассказал о том, что его вгоняет в депрессию перед поединком против украинца.

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