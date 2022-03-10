Супруга непобедимого украинского боксера Александра Усика у себя в Instagram не смогла сдержать эмоции, комментируя обстрел российскими оккупантами домов простых граждан в Украине. Также бурю ненависти у Екатерины вызвала и пресс-конференция министра иностранных дел России Сергея Лаврова, который признался, что удар по роддому в Мариуполе был запланирован.

Екатерина выплеснула весь негатив и на дипломата и на всю РФ, разместив снимок разрушенного дома в Мархалевке. В результате обстрела погибли трое детей и двое взрослых. ​

​"Душа разрывается, мозг уже не в состоянии переваривать эту информацию. Сколько уже погибло мирного населения от российских оккупантов, даже страшно представить. За что?! Российское правительство и все, кто их поддерживает - вы ебанутые на всю голову!" – эмоционально заявила Катя Усик.

Видео дня

В другом своем сторис, девушка назвала Сергея Лаврова "долбоебом".

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 марта Екатерина сообщила, что ее дом в Ворзеле (поселок в Киевской области, находится между Ирпенем и Бучей) обстреляли оккупанты.

Ранее Катя не смогла сдержать выражений, обращаясь к своим землякам. Екатерина Хмелевская родилась в Симферополе, но после оккупации в 2014 году переехала вместе с мужем и детьми в Киев.

На видео заплаканная Екатерина называет крымчан трусами за то, что те боятся публично выступить против агрессии Путина.

Александр Усик после нападения России остался в Украине и вступил в ряды территориальной обороны.

Выступая по видеосвязи из подвала в Киеве, Усик рассказал журналистам CNN, что не хочет убивать, но готов это сделать, если придется защищать своих родных.