Жена Усика – жителям Крыма: таких ссыкунов в мире нет, как вы

Жена чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA, WBO и IBO Александра Усика не смогла сдержать выражений, обращаясь к своим землякам. Екатерина Хмелевская родилась в Симферополе, но после оккупации в 2014 году переехала вместе с мужем и детьми в Киев.

Нападение РФ на Украину застало ее и семью в Ворзеле (Киевская область), где Усики построили уютный дом с террасой и балконом.

На видео заплаканная Катерина называет крымчан трусами, за то что те бояться публично выступить против агрессии Путина.

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"Доброй ночи. Мы не спим уже неделю. Караулим наш дом, чтобы его не снесли к х*енам собачьим, русские наши "братья", которые очень сильно о нас "заботятся" и нам "помогают". Еще раз хочу "поблагодарить" Крым, за то что вы нас них*ена не поддерживаете. Я очень надеюсь, что нас до завтра не снесут, и наша украинская кровь, не будет на ваших, бл*дь, руках.

Я не знаю, таких ссыкунов в мире нет, как вы. Вы все пишете в мой телефон, в сторис, который скрытый, просите, чтобы я не выставляла, как вы за нас переживаете. Но вы них*я не переживаете. Просто них*ра не переживете", – возмутилась Хмелевская.

Женщина добавила, что она не любит матерится и знает, что это грех.

"Если мы останемся живы, дай Бог, и исповедуюсь, а вот вам уже не отмыться никогда в жизни. НИ-КО-ГДА! Так что, ребята, спокойной вам ночи. Я не знаю, когда у нас будет спокойная ночь, если вы не остановите это или хотя бы не поможете", – подытожила она.

Также Катя разместила фотографию последствий обстрела их жилища.