Мне придется убивать в ответ: Усик – о войне с Россией

Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик после нападения России остался в Украине, и вступил в ряды территориальной обороны. Выступая по видеосвязи из подвала в Киеве, Усик рассказал журналистам CNN, что ему нужно опасаться не только сил вторжения, но и мародеров.

Он говорит, что готов забрать жизнь, если потребуется.

"Если они захотят лишить меня жизни или жизни моих близких, мне придется это сделать в ответ", – сказал он. "Но я не хочу этого. Я не хочу стрелять, я не хочу никого убивать, но если меня будут убивать, у меня не будет выбора".

Менеджер Усика, Эгис Климас, помог согласовать интервью и перевел для Усика, который не говорит по-английски. Несмотря на ужасающую ситуацию, в которой сейчас оказались многие украинцы, Усик говорит, что не боится.

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"Может быть, это прозвучит сентиментально, но душа моя принадлежит Господу, а тело мое и честь моя принадлежат моей стране, моей семье. Так что страха нет, совершенно никакого страха. Есть только недоумение... – как это может быть в ХХІ веке?"

Оба спортсмена находились за пределами страны, когда Россия вторглась: Усик был в Лондоне, снимал кадры для грядущей видеоигры.

Он собирался улететь домой через несколько часов после начала боевых действий, но, поскольку аэропорты были закрыты, вместо этого он вылетел в Варшаву в Польше и проехал почти 500 миль домой и через границу в Киев.

Ломаченко посещал монастырь в Греции и на следующий день вернулся домой. Вместо того, чтобы лететь прямо в свой родной город Одессу, он отправился в Бухарест в Румынии, затем девять часов ехал в порт и сел на паром в Украину.

Их менеджер сказал CNN, что не знал, что они думают взяться за оружие, пока они не записались в батальон обороны. Бывшие чемпионы мира по боксу Виталий, который также является мэром Киева, и Владимир Кличко также взялись за оружие в защиту своей нации.

Ломаченко должен был поговорить с CNN одновременно с Усиком, но в то время не отвечал на звонки своего менеджера. Рано утром в среду по местному времени Климас подтвердил CNN, что Ломаченко жив и здоров.

Он и Усик остаются близкими людьми: они крестные детей друг друга и вместе отмечают семейные дни рождения. Через шесть дней после начала войны Усик знает, что нигде в Украине больше не безопасно.

"Бомбежки вокруг — это безумие", — сказал Усик. "Они только что разбомбили город Мариуполь, одному из моих друзей попала ракета в крышу. Русские не играют в игры".

По мере бушующих боев разгораются и споры о том, должны ли российские спортсмены подвергаться санкциям за действия своей страны. Усик предпочел не высказываться напрямую, предположив, что по обе стороны конфликта есть невиновные люди.

"Российские люди на самом деле не знают точно, что здесь происходит. Они не видят, что происходит. Они жертвы своего президента [Владимира Путина]".

Усик только что стал чемпионом мира по версиям IBF, WBA, WBO и IBO в супертяжелом весе.

"Я действительно не знаю, когда я снова выйду на ринг", — сказал Усик, который выглядел измученным и эмоциональным в своем интервью CNN. "Моя страна и моя честь для меня важнее чемпионского пояса".

У Усика трое детей, и во время интервью можно было услышать звуки молодых голосов, играющих за его спиной в подвале.

Он говорит, что семья, друзья и соседи укрывались вместе. "Когда есть воздушная тревога, мы прячемся. Конечно, весело, когда нас здесь много — мы веселимся. Но мы заставляем себя веселиться, пытаясь сохранить хорошее настроение для детей".

Но в отдельном разговоре с CNN менеджер Усика Климас подчеркнул серьезность ситуации: "Они в большой опасности. Когда начинается стрельба, то пуле все равно, чемпион ли ты мира или простой человек.