На Киевщине в результате обстрела погибли трое детей и двое взрослых. Фото

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Российские оккупанты в пятницу, 4 марта, обстреляли село Мархаловка Киевской области. В результате погибли пять человек, среди которых трое – дети.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины. Войска страны-агрессора продолжают убивать мирное население.

"В пятницу, 4 марта, около 15:24 в селе Мархаловка Фастовского района Киевщины, в результате обстрела, загорелись более 8 частных жилых домов. Спасатели эвакуированы 2 детей из-под завалов. Около 17:00 пожар был потушен. В результате обстрела погибли 5 человек (из них 3 детей), еще одна женщина может быть под завалами", – рассказали в пресс-службе.

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В ГСЧС добавили, что спасательные работы продолжаются. К поискам привлечены 14 бойцов и три единицы спецтехники.

Напомним, утром четверга, 24 февраля, жители украинской столицы Киева проснулись от звуков громких взрывов. О взрывах также сообщали люди в Одессе, Харькове и других городах.

В Киеве во вторник, 1 марта, в результате попадания в телебашню двух, по предварительным данным ракет, погибли пять жителей города.

Мэр Виталий Кличко призвал жителей столицы и не терять выдержки. Власти продолжают обеспечивать работу города.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что глава государства-агрессора РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Донбассе.

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