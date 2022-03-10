Лавров признал, что Россия разбомбила роддом в Мариуполе, но попытался обвинить во всем "Азов". Видео

Министр иностранных дел России Сергей Лавров подтвердил, что российские войска сознательно атаковали роддом в Мариуполе. Он выдал бред о том, что это медучреждение было базой "ультрарадикального батальона "Азов"".

Об этом министр страны-агрессора заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой, которая транслировалась на Youtube МИД РФ. Она состоялась в турецкой Анталии при посредничестве турецкого главы МИД.

"На заседании Совбеза ООН были предъявлены факты нашей делегацией о том, что этот роддом давно захвачен батальоном "Азов" и другими радикалами, оттуда выгнали всех рожениц, весь медперсонал. Это была база ультрарадикального батальона "Азов". Эти данные были предъявлены три дня назад. Поэтому делайте выводы сами", – заявил Лавров.

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Также он соврал о том, что Россия "не нападала на Украину" и "не планирует" атаковать другие страны. Российские СМИ сообщают, что о "миролюбивости" РФ Лавров начал рассказывать, отвечая на вопрос журналиста.

"На другие страны мы нападать не планируем. Мы и на Украину не нападали", – заявил Лавров.

Отметим, что Кулеба и Лавров встретились впервые с начала широкомасштабного вторжения РФ в нашу территорию. OBOZREVATEL следил за ходом переговоров.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кулеба по итогам переговоров заявил, что они не принесли желаемого для нашей страны результата. Договориться о прекращении огня не удалось, добавил он. Кроме того, по словам министра, была поднята тема ядерной безопасности.

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