Ломаченко славил российский спецназ и защищал московских попов: почему в Украине боксера подозревали в работе на спецслужбы РФ

Поединок бывшего чемпиона мира Василия Ломаченко с обладателем четырех поясов легкого веса Девином Хэйни отказались показывать в Украине, где большой процент любителей бокса в ночь на 21 мая болел против бойца из Одесской области. Аккерманец настолько дискредитировал себя любовью к Московского патриархату и зашкварами в Instagram, что его считают своим в РФ в то время, когда Россия ведет кровавую войну на его земле.

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Ломаченко на регулярной основе начал попадать в скандалы еще до начала полномасштабного вторжения. Но многие украинцы готовы были простить ему все после вступления Василия в ТрО Белгород-Днестровского. Мол, прозрел и одумался, кто не ошибается? Однако боксер упорно не называл РФ агресором, когда под обстрелами гибли тысячи, а затем еще и встал на защиту Московского патриархата.

После большого титульного боя Ломаченко в США, который завершился спорным поражением аккерманца по очкам, OBOZREVATEL вспомнил скандальные поступки и посты боксера, которые будоражили Украину в последние годы.

1. "ВЕЖЛИВЫЕ ЛЮДИ". Первый из зашкваров последних лет датируется январем 2020-го. Тогда вскоре после Рождества Ломаченко выложил скандальное видео, за которое был раскритикован украинцами. На своей странице в Instagram он поделился роликом о "силе православного духа" от монастыря Русской православной церкви Корсунская пустынь.

Но больше всего людей возмутило присутствие на видео российских спецназовцев, которые сначала идут в церковь молиться и ставить свечки, а потом берут оружие и идут "работать". В конце автор ролика поблагодарил за помощь в съемках "вежливых людей", а именно так прозвали российских военных без знаков различия, участвовавших в аннексии Крыма в 2014 году.

"Ну ты и гнида, Василий. И попробуй сказать, что ты вне политики. А я за тебя болел в каждом бою. Ты для меня умер, предатель", – писали фоловеры на страничке боксера.

2. КРЕСТЫ МАСЛОМ. После начала пандемии коронавируса и введения карантина в Украине в марте 2020 года Василий удивил всех, когда в Instagram призывал православных делать кресты на дверях оливковым маслом.

"Святые отцы горы Афон призывают сегодня всех православных христиан сделать крест на обратной стороне дверей домов. Если у вас нет креста, то можете его сделать пальцем, окунув его в оливковое масло", – писал боксер.

Позже спортсмен извинился, что не проверил информацию, которая оказалась фейковой, и удалил странный пост.

3. ОДИН НАРОД. Весной 2020 года грянул новый скандал из-за съемок Ломаченко и Усика в российском фильме о церкви "Здравствуй брат, Христос Воскресе!".

В фильме Василий подчеркнул, что для него с детства Россия, Украина и Беларусь – это одно понятие: "У меня не было понятия, что это другие люди или другая страна, граница какая-то. Я все время думал о том, что мы – единый народ. Мы все – православные христиане".

Также боксер подчеркивал, что несмотря на войну на Донбассе и оккупацию Крыма он не может разорвать связи с РФ: "У меня очень много друзей в России, у меня родственники в России есть. У меня соперники из России есть. Я не могу просто перестать с ними общаться из-за того, что мне сказали, что это страна, которая воюет с нашей страной".

4. РАЗБОРКИ В ЦЕРКВИ. А перед боем с Теофимо Лопесом в октябре 2020-го в Лос-Анджелесе у Василия в церкви произошел конфликт с другим украинским боксером Иваном Редкачем, который одно время выступал вместе с Ломой за сборную. Но в прошлом году из-за шуток Ивана у них начались перепалки в социальных сетях. Дело дошло до разборок в церкви.

На своей страничке в Instagram Редкач рассказал, что они случайно встретились с Василием в одной из православных церквей США. По словам Ивана, Ломаченко грубо отреагировал на приветствие соотечественника, оттолкнул его двумя руками в присутствии его жены и сына, и попросил остаться, чтобы позже продолжить разборки.

5. ГДЕ ФЛАГ? В июне 2021-го Ломаченко раскритиковали за отсутствие украинского флага после победы над японцем Масайоши Накатани. Видимо, боксер обиделся из-за критики своих постов в социальных сетях, поэтому стяга не было ни в ринге, ни на пресс-конференции после поединка. Хотя в 2014-м Василий обещал "всегда выходить с украинским флагом".

А под последующими публикациями представителя Одесской области в Instagram даже проскакивал вопрос: "Какую страну представляешь?" Вместо сине-желтого в своей резиденции в США Лома водрузил красно-желтый флаг родного Белгород-Днестровского. Тогда некоторые иностранные фанаты даже посчитали, что Василий водрузил флаг Испании и стали писать ему на испанском.

В очередную неприятную ситуацию Ломаченко попал после победы над ганцем Ричардом Комми. Бывший чемпион мира не стал выносить в ринг флаг Украины, а ограничился флагом Аккермана, который и развернув после успешного боя. Город в Одесской области, который с ХХ века называется Белгород-Днестровский, является родным для 34-летнего украинца.

В комментариях пользователи удивились, почему Василий взял не флаг Украины: "Что за тряпка на плечах? Новый флаг Украины". Люди возмущались, каким образом можно понять, что Ломаченко представляет именно нашу страну.

6. БЕЗ РОССИИ. После нахождения в ТрО Белгород-Днестровского от Ломаченко многие ждали активной проукраинской позиции и во время подготовки к бою с Джемейном Ортисом, который состоялся в октябре 2022 года. Тем более Василий готовился в США и мог без проблем общаться со всеми топовыми СМИ мира.

Однако во время лагеря боксер преимущественно молчал и только за 10 дней до боя дал большое интервью журналистам своей промоутерской компании Top Rank. Естественно, речь шла и о вторжении в Украину, но после 8 месяца безжалостных обстрелов и кровавых преступлений РФ Лома ни разу не обвинил Россию в нападении, хотя и считает "случившееся очень ужасным".

Дальнейшие комментарии Василия были такими же размытыми, когда речь заходила об агрессоре, словно украинцы воевали с каким-то неизвестным противником. Что возмутило украинцев. Также Ломаченко выражал уверенность, что многие россияне не поддерживают войну против Украины. И боксер не видит смысла обращаться к диктатору Владимиру Путину, так как это не изменит ситуацию.

Нельзя было не заметить, что Ломаченко не сказал ни слова про войну в Украине, комментируя победу над Ортисом. А небитый украинский боксер полусреднего веса Тарас Шелестюк отметил, что у Василия нет своей сильной позиции относительно войны с Россией. И, по мнению спортсмена, после связи с московскими попами это не удивительно.

"У человека более двух миллионов подписчиков. Я думаю, что там треть из них – из РФ. Он недавно высказался, мол, зачем мне что-то говорить, это все равно не остановит войну. После "ручек", "голубей мира" и всего прочего про московских попов, которые, наверное, зазомбировали его – это нормально. Мое мнение, что он не имеет своей сильной позиции или видит это совсем по-другому", – сказал Шелестюк.

7. ОБМЕНЯТЬ КАК МЕДВЕДЧУКА. А зимой Ломаченко окончательно настроил против себя соотечественников из-за поддержки московских попов, которые благословили российских военных на убийство украинцев. Сначала боксер показал, как выпекает просфоры в Киево-Печерской Лавре, которая находилась в аренде УПЦ Московского патриархата.

Затем Василий опубликовал фото с митрополитом Запорожским и Мелитопольским Лукой (в миру Андрей Коваленко), в отношении которого были введены санкции СНБО, поддержав епископа УПЦ МП. А Лука регулярно ездил в Москву и на оккупированные территории Донбасса.

А 31 декабря 2022-го вместо поздравлений с Новым годом, Ломаченко опубликовал обращение архиерея Украинской православной церкви Московского патриархата, где Митрополит Лонгин (в миру Михаил Жар) обвиняет наше государство в том, что оно развязала войну против Бога и церкви.

Начальник штаба полка "Азов" Богдан Тавр Кротевич после публикаций с проповедями архиерея УПЦ Московского патриархата даже предложил обменять бывшего чемпиона на украинских военнопленных: "Вася Ломаченко – будущий "Медведчук", за которого можно освободить многих наших ребят из плена".

В свою очередь украинский активист и воин ВСУ Евгений Карась предположил, что Василий может быть завербован российскими спецслужбами. Именно этим объясняется паталогическая любовь боксера к "русскому миру".

8. БЕСНОВАТЫЕ УКРАИНЦЫ. А с февраля Ломаченко начал серию постов про гонение властями Украины церкви Московского патриархата на фоне разговоров о выселении ее представителей из Киево-Печерской Лавры. У себя в Instagram 34-летний уроженец Белгород-Днестровского выкладывал пропагандистское видео, собирая множество комментариев от россиян и гнева украинцев. В итоге его страничка в родной стране оказалась недоступна.

В одном из его постов диакон одесской епархии УПЦ МП Андрей Пальчук призывает всех голосовать за петицию на сайте Верховной Рады "Не запрещать УПЦ МП". Также Лома выложил ролик с Youtube-канала "Союза православных журналистов" (СПЖ), который считается чем-то вроде телеканала "Россия", только для церковной темы.

В пропагандистском материале говорилось о гонениях УПЦ МП со стороны властей Украины. А президента Владимира Зеленского обвиняли в лицемерии и считали, что идет травля прихожан. Затем уже весной 35-летний боксер разместил ролик украинского СПЖ, в котором освещалась ситуация с протестами возле Киево-Печерской лавры и показал часть украинцев "духовно больными людьми".

В видео давались слова митрополита Епифания, что поклонники "русского мира" пытаются защитить "идеологию, которая привела в наш дом страдания, испытания войной", а сразу же после этого демонстрировались нелицеприятные кадры с противниками Московского патриархата. Некоторые граждане, собравшиеся под монастырем на Печерске, кривлялись.

"Можно ли назвать этих людей теми, кто ведет духовную брань? Очевидно, нет. Те, кто сейчас пикетируют лавру, – духовно больные люди. Их можно только пожалеть", – пафосно заявляли авторы видео.

Дошло до того, что Ломаченко использовал фото с нацистами, чтобы показать, к чему идет Украина, выгоняя МП из Лавры. Боксер выложил пропагандистский ролик, в котором показывается, что было во времена "воинственного атеизма". Для этого создатели видео вставили кадры разрушенных храмов столицы Украины времен второй мировой войны.

В начале апреля знаменитый боксер выложил видео со стихом в поддержку УПЦ МП. В тексте, принадлежащем некой Ольге Православной, украинцев, которые выступают против МП называют "бесноватыми", а также сравнивают их с "иудами".

9. ВОЙНА И БОГ. Уже накануне поединка за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе с Девином Хэйни во время медиадне Ломаченко не стал говорить, ради какой страны он собирается драться. Перечисляя главные символы своей жизни, Ломаченко поставил Украину на четвертое место, но так и не упомянув ее название.

"Это моя цель, моя мечта, я не могу дождаться. Это все ради бога, ради моего отца, моей семьи. И конечно, это ради моей страны. Меньше разговоров. Просто дождемся вечера субботы, 20 мая. Я здоров и готов. Это все", – сказал Ломаченко.

Также 35-летний уроженец Белгород-Днестровского заявил, что бессмысленно что-либо делать, чтобы остановить войну в Украине, так как это все равно ничего не изменит: "Если вы что-нибудь говорите или делаете, то это ничего не изменит. Думаю, только Бог может что-то изменить. Поэтому нам нужно просто молиться и просить его остановить эту войну".

Естественно, такие слова не добавили Василию поклонников в Украине. В этот раз после боя боксер вынес в ринг сине-желтый флаг, однако после очень спорного поражения Ломы по очкам многие отметили, что это Бог покарал аккерманца, который отвернулся от своей страны и выгораживает агрессора.

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