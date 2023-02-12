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"Украина движется в пропасть". Ломаченко выложил видео с пропагандой "церковного телеканала "Россия"

Максим Иншаков
Бокс
4 минуты
5,5 т.
'Украина движется в пропасть'. Ломаченко выложил видео с пропагандой 'церковного телеканала 'Россия'

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко у себя в Instagram вновь поддержал Украинскую православную церковь Московского патриархата. С интервалом в несколько дней боксер разместил у себя в Instagram два видео.

Видео дня

На первом, диакон одесской епархии УПЦ МП Андрей Пальчук призывает всех голосовать за петицию на сайте Верховной Рады "Не запрещать УПЦ МП".

''Украина движется в пропасть''. Ломаченко выложил видео с пропагандой ''церковного телеканала ''Россия''

Ломаченко прокомментировал это фразой "Человек который вещает о том ,что сегодня творится у нас с нашей Украинской православной церковью!".

''Украина движется в пропасть''. Ломаченко выложил видео с пропагандой ''церковного телеканала ''Россия''

В свое время Пальчук, комментируя обстрел Святогорской лавры косвенно намекнул на вину ВСУ.

"Лавра находится в таком опасном месте и рядом высотка. И Вооруженные силы Украины там стоят и обвиняют наших : "Чего вы там стоите, уходите", потому что наступают войска РФ. Но это же безумие. Они стоят, потому что это наша земля. Снаряды летят в них и попадают в Лавру", – говорил летом Пальчук.

''Украина движется в пропасть''. Ломаченко выложил видео с пропагандой ''церковного телеканала ''Россия''

На втором видео Василий выложил ролик с Youtube-канала "Союза православных журналистов" (СПЖ).

"СПЖ - это что-то вроде телеканала "Россия", только для церковной темы. Исключительно последовательные демиурги ненависти. Учредители - система фирм прокладок с Донецкими корнями", – писала несколько лет назад в своем расследовании журналистка Ярослава Мищенко.

''Украина движется в пропасть''. Ломаченко выложил видео с пропагандой ''церковного телеканала ''Россия''

В пропагандистком материале говорится о гонениях УПЦ МП со стороны властей Украины. Авторы обвиняют президента Владимира Зеленского в лицемерии и считают, что идет травля прихожан.

"Церковь христову можно запретить и загнать в подполье. Но уничтожить ее нельзя. Она будет жить в любых обстоятельствах. Доказано историей. А вот что будет со страной, которая уничтожает церковь и ломает через колено миллионы своих сограждан - большой вопрос", – отмечается в ролике.

''Украина движется в пропасть''. Ломаченко выложил видео с пропагандой ''церковного телеканала ''Россия''

В описании добавляется, что "государство своими руками уничтожает единство страны.Неужели никто не видит, что Украина движется в пропасть?".

Это видео Ломаченко подписал словами "Не всё, что замышляют люди, могут уже и сделать, но только то, что попускается им от Бога".

''Украина движется в пропасть''. Ломаченко выложил видео с пропагандой ''церковного телеканала ''Россия''

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 января Ломаченко выложил поздравление с Рождеством. Свой новый пост 34-летий боксер как и предыдущие разместил на русском языке, чем вызвал настоящий экстаз у подписчиков из РФ.

''Украина движется в пропасть''. Ломаченко выложил видео с пропагандой ''церковного телеканала ''Россия''

Напомним, что 3 января Ломаченко был включен в реестр государственных предателей.

''Украина движется в пропасть''. Ломаченко выложил видео с пропагандой ''церковного телеканала ''Россия''

Основанием для внесения боксера в реестр стала публикация в Instagram видео проповеди митрополита Лонгина – архиерея УПЦ Московского патриархата.

Украинцы в соцсетях бурно отреагировали на первое видео, обвинив Ломаченко в пособничестве российским оккупантам и назвав ситуацию позором. 1 января Василий разместил новый пост с еще одним отрывком из все того же выступления.

''Украина движется в пропасть''. Ломаченко выложил видео с пропагандой ''церковного телеканала ''Россия''

Отметим, что знаменитый украинский теннисист Сергей Стаховский также возмутился подобными действиями своего соотечественника. Сергей, служащий сейчас в ВСУ, назвал Ломаченко дебилом.

''Украина движется в пропасть''. Ломаченко выложил видео с пропагандой ''церковного телеканала ''Россия''

1 декабря в Киеве правоохранители сообщили о подозрении священнику из Киево-Печерской лавры. Во время его богослужения прославляли "русский мир".

До этого Служба безопасности Украины провела контрразведывательные мероприятия на территории Свято-Успенской Киево-Печерской лавры в Киеве. В частности, проверяли помещения и лиц, находящихся в монастыре.

Священнику сообщили о подозрении

3 декабря видео, на котором Василий Ломаченко выпекает просфоры в Киево-Печерской лавре, вызвало скандал в сети.

Начальник штаба полка "Азов" Богдан Тавр Кротевич предложил сделать из Ломаченко нового Медведчука и обменять в Россию. Украинский активист и воин ВСУ Евгений Карась назвал свою причину, таких поступков боксера.

''Украина движется в пропасть''. Ломаченко выложил видео с пропагандой ''церковного телеканала ''Россия''

Ранее в декабре Ломаченко опубликовал фото Митрополита Запорожского и Мелитопольского УПЦ МП Луки, против которого ввел санкции СНБО.

''Украина движется в пропасть''. Ломаченко выложил видео с пропагандой ''церковного телеканала ''Россия''

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