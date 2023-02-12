''Украина движется в пропасть''. Ломаченко выложил видео с пропагандой ''церковного телеканала ''Россия''

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко у себя в Instagram вновь поддержал Украинскую православную церковь Московского патриархата. С интервалом в несколько дней боксер разместил у себя в Instagram два видео.

Видео дня

На первом, диакон одесской епархии УПЦ МП Андрей Пальчук призывает всех голосовать за петицию на сайте Верховной Рады "Не запрещать УПЦ МП".

Ломаченко прокомментировал это фразой "Человек который вещает о том ,что сегодня творится у нас с нашей Украинской православной церковью!".

В свое время Пальчук, комментируя обстрел Святогорской лавры косвенно намекнул на вину ВСУ.

"Лавра находится в таком опасном месте и рядом высотка. И Вооруженные силы Украины там стоят и обвиняют наших : "Чего вы там стоите, уходите", потому что наступают войска РФ. Но это же безумие. Они стоят, потому что это наша земля. Снаряды летят в них и попадают в Лавру", – говорил летом Пальчук.

На втором видео Василий выложил ролик с Youtube-канала "Союза православных журналистов" (СПЖ).

"СПЖ - это что-то вроде телеканала "Россия", только для церковной темы. Исключительно последовательные демиурги ненависти. Учредители - система фирм прокладок с Донецкими корнями", – писала несколько лет назад в своем расследовании журналистка Ярослава Мищенко.

В пропагандистком материале говорится о гонениях УПЦ МП со стороны властей Украины. Авторы обвиняют президента Владимира Зеленского в лицемерии и считают, что идет травля прихожан.

"Церковь христову можно запретить и загнать в подполье. Но уничтожить ее нельзя. Она будет жить в любых обстоятельствах. Доказано историей. А вот что будет со страной, которая уничтожает церковь и ломает через колено миллионы своих сограждан - большой вопрос", – отмечается в ролике.

В описании добавляется, что "государство своими руками уничтожает единство страны.Неужели никто не видит, что Украина движется в пропасть?".

Это видео Ломаченко подписал словами "Не всё, что замышляют люди, могут уже и сделать, но только то, что попускается им от Бога".

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 января Ломаченко выложил поздравление с Рождеством. Свой новый пост 34-летий боксер как и предыдущие разместил на русском языке, чем вызвал настоящий экстаз у подписчиков из РФ.

Напомним, что 3 января Ломаченко был включен в реестр государственных предателей.

Основанием для внесения боксера в реестр стала публикация в Instagram видео проповеди митрополита Лонгина – архиерея УПЦ Московского патриархата.

Украинцы в соцсетях бурно отреагировали на первое видео, обвинив Ломаченко в пособничестве российским оккупантам и назвав ситуацию позором. 1 января Василий разместил новый пост с еще одним отрывком из все того же выступления.

Отметим, что знаменитый украинский теннисист Сергей Стаховский также возмутился подобными действиями своего соотечественника. Сергей, служащий сейчас в ВСУ, назвал Ломаченко дебилом.

1 декабря в Киеве правоохранители сообщили о подозрении священнику из Киево-Печерской лавры. Во время его богослужения прославляли "русский мир".

До этого Служба безопасности Украины провела контрразведывательные мероприятия на территории Свято-Успенской Киево-Печерской лавры в Киеве. В частности, проверяли помещения и лиц, находящихся в монастыре.

3 декабря видео, на котором Василий Ломаченко выпекает просфоры в Киево-Печерской лавре, вызвало скандал в сети.

Начальник штаба полка "Азов" Богдан Тавр Кротевич предложил сделать из Ломаченко нового Медведчука и обменять в Россию. Украинский активист и воин ВСУ Евгений Карась назвал свою причину, таких поступков боксера.

Ранее в декабре Ломаченко опубликовал фото Митрополита Запорожского и Мелитопольского УПЦ МП Луки, против которого ввел санкции СНБО.

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