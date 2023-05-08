'Забудет украинский': знаменитый боксер вызвался взяться за Усика перед боем с Фьюри

Знаменитый британский боксер Дерек Чисора с огромным восторгом отреагировал на слухи об организации грандиозного шоу с участием Тайсона Фьюри (33-0-1, 24 КО), Энтони Джошуа (25-3, 22 КО), Деонтея Уайлдера (43-2-1, 42 КО) и Александра Усикаа (20-0, 13 КО) в декабре в Саудовской Аравии. Уроженец Зимбабве даже вызвался стать промоутером этого вечера.

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Об этом Чисора, который проигрывал Усику и Виталию Кличко, заявил в интервью iFL TV. Он также вызвался стать учителем Александра по английскому языку, чтоб тот мог более активно включиться в раскрутку своего поединка против Цыганского короля, как называют Фьюри.

"Это бои, которые люди должны увидеть. Это противостояние мастерства. Я готов стать промоутер этого шоу до конца. Вы, наверное, слышали, что Усик не говорит по-английски. Если я возьмусь за него, он начнет говорить на английском. Он так заговорит, что забудет украинский! Думаю, каждый из этих боев должен стоить где-то 150 миллионов. Это с моей точки зрения. Саудовская Аравия дает огромный чек. Неужели вы не хотите поехать туда и увидеть эти бои?" – сказал Чисора.

Напомним, топовые промоутеры готовятся в декабре провести вечер бокса, во время которого Джошуа подерется с Уайлдером, а Усик – с Фьюри. Промоутер Энтони Эдди Хирн раскрыл детали исторического события. Также были опубликованы фантастические гонорары боксеров. Общая сумма составит не менее 250 миллионов долларов.

Как сообщал OBOZREVATEL, следующий бой Александра Усика вызвал настоящий переполох в Польше. А олимпийский чемпион Сиднея-2000 Одли Харрисон дал прогноз на бой украинца с Фьюри.

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