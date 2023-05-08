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"Забудет украинский": знаменитый боксер вызвался взяться за Усика перед боем с Фьюри

Александр Чеканов
Бокс
2 минуты
9,2 т.
'Забудет украинский': знаменитый боксер вызвался взяться за Усика перед боем с Фьюри

Знаменитый британский боксер Дерек Чисора с огромным восторгом отреагировал на слухи об организации грандиозного шоу с участием Тайсона Фьюри (33-0-1, 24 КО), Энтони Джошуа (25-3, 22 КО), Деонтея Уайлдера (43-2-1, 42 КО) и Александра Усикаа (20-0, 13 КО) в декабре в Саудовской Аравии. Уроженец Зимбабве даже вызвался стать промоутером этого вечера.

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"Забудет украинский": знаменитый боксер вызвался взяться за Усика перед боем с Фьюри
"Забудет украинский": знаменитый боксер вызвался взяться за Усика перед боем с Фьюри

Об этом Чисора, который проигрывал Усику и Виталию Кличко, заявил в интервью iFL TV. Он также вызвался стать учителем Александра по английскому языку, чтоб тот мог более активно включиться в раскрутку своего поединка против Цыганского короля, как называют Фьюри.

"Забудет украинский": знаменитый боксер вызвался взяться за Усика перед боем с Фьюри
Усик Фьюри

"Это бои, которые люди должны увидеть. Это противостояние мастерства. Я готов стать промоутер этого шоу до конца. Вы, наверное, слышали, что Усик не говорит по-английски. Если я возьмусь за него, он начнет говорить на английском. Он так заговорит, что забудет украинский! Думаю, каждый из этих боев должен стоить где-то 150 миллионов. Это с моей точки зрения. Саудовская Аравия дает огромный чек. Неужели вы не хотите поехать туда и увидеть эти бои?" – сказал Чисора.

"Забудет украинский": знаменитый боксер вызвался взяться за Усика перед боем с Фьюри

Напомним, топовые промоутеры готовятся в декабре провести вечер бокса, во время которого Джошуа подерется с Уайлдером, а Усик – с Фьюри. Промоутер Энтони Эдди Хирн раскрыл детали исторического события. Также были опубликованы фантастические гонорары боксеров. Общая сумма составит не менее 250 миллионов долларов.

"Забудет украинский": знаменитый боксер вызвался взяться за Усика перед боем с Фьюри
"Забудет украинский": знаменитый боксер вызвался взяться за Усика перед боем с Фьюри

Как сообщал OBOZREVATEL, следующий бой Александра Усика вызвал настоящий переполох в Польше. А олимпийский чемпион Сиднея-2000 Одли Харрисон дал прогноз на бой украинца с Фьюри.

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