'Возвращается с местью': экс-чемпион мира назвал главную ошибку в прогнозах на бой Ломаченко – Хэйни

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Тимоти Брэдли призвал не недооценивать украинца Василия Ломаченко (17-2, 11 КО) в поединка против американца Девина Хэйни (29-0, 15 КО) за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе. Экс-представитель полусреднего дивизиона отметил, что эксперты и болельщики не учитываю фактора опыта и умений нашего соотечественника.

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Об этом Брэдли заявил в эфире передачи Max On Boxing, которое вышло на YouTube-канале Amazing Fishing BD, пишет портал Boxin News 24. Американец напомнил, что Ломаченко выглядел на очень убедительно в своем последнем бою с Джемейном Ортисом (16-1-1, 8 KO), так что наверняка будет стараться доказать свой высокий уровень.

"Ломаченко недооценивают. Вы должны понимать, что когда у Ломаченко случается неубедительный бой, он обычно возвращается с местью. Когда он проиграл Салидо, вернулся и доминировал над Гарри Расселом-младшим. Затем он проиграл Лопесу. Вернулся и доминировал над Накатани. Теперь у него был некачественный бос с Ортисом. И он собирается вернуться. Подумайте об этом. Это стиль Ломаченко. Он собирается "раздеть" Хэйни в поздних раундах. Хэйни – отличный боец, у него длинные руки, отличный джеб, но ему не хватает уверенности. Вот почему он сейчас рассказывает, что Лома готовит грязный бокс. Девин знает, что украинец попытается его связать по рукам", – сказал Брэдли.

Поединок Девина и Василия пройдет 20 мая в американском Лас-Вегасе. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию боя Ломаченко – Хэйни. Ориентировочное начало – в 6:00 воскресенья, 21 мая, по киевскому времени.

Ранее стало известно, что в Украине отказались транслировать бой Ломаченко – Хэйни. Компания Megogo также назвала причины такого шага. Наши любители бокса бурно отреагировали на такое решение. Также было раскрыто, сколько украинец заработает за поединок.

Как сообщал OBOZREVATEL, Девин Хэйни заявил, что уничтожит Василия Ломаченко в бою 20 мая. Кроме того, букмекеры снизили шансы украинца на победу в поединке. А американский экс-чемпион в двух весовых категориях Шакур Стивенсон (20-0, 10 КО) дал прогноз на бой Ломаченко – Хэйни со словами "он его убьет".

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