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"Возвращается с местью": экс-чемпион мира назвал главную ошибку в прогнозах на бой Ломаченко – Хэйни

Александр Чеканов
Бокс
2 минуты
4,6 т.
'Возвращается с местью': экс-чемпион мира назвал главную ошибку в прогнозах на бой Ломаченко – Хэйни

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Тимоти Брэдли призвал не недооценивать украинца Василия Ломаченко (17-2, 11 КО) в поединка против американца Девина Хэйни (29-0, 15 КО) за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе. Экс-представитель полусреднего дивизиона отметил, что эксперты и болельщики не учитываю фактора опыта и умений нашего соотечественника.

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Об этом Брэдли заявил в эфире передачи Max On Boxing, которое вышло на YouTube-канале Amazing Fishing BD, пишет портал Boxin News 24. Американец напомнил, что Ломаченко выглядел на очень убедительно в своем последнем бою с Джемейном Ортисом (16-1-1, 8 KO), так что наверняка будет стараться доказать свой высокий уровень.

"Возвращается с местью": экс-чемпион мира назвал главную ошибку в прогнозах на бой Ломаченко – Хэйни
"Возвращается с местью": экс-чемпион мира назвал главную ошибку в прогнозах на бой Ломаченко – Хэйни

"Ломаченко недооценивают. Вы должны понимать, что когда у Ломаченко случается неубедительный бой, он обычно возвращается с местью. Когда он проиграл Салидо, вернулся и доминировал над Гарри Расселом-младшим. Затем он проиграл Лопесу. Вернулся и доминировал над Накатани. Теперь у него был некачественный бос с Ортисом. И он собирается вернуться. Подумайте об этом. Это стиль Ломаченко. Он собирается "раздеть" Хэйни в поздних раундах. Хэйни – отличный боец, у него длинные руки, отличный джеб, но ему не хватает уверенности. Вот почему он сейчас рассказывает, что Лома готовит грязный бокс. Девин знает, что украинец попытается его связать по рукам", – сказал Брэдли.

"Возвращается с местью": экс-чемпион мира назвал главную ошибку в прогнозах на бой Ломаченко – Хэйни
Хейни – Ломаченко

Поединок Девина и Василия пройдет 20 мая в американском Лас-Вегасе. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию боя Ломаченко – Хэйни. Ориентировочное начало – в 6:00 воскресенья, 21 мая, по киевскому времени.

Ранее стало известно, что в Украине отказались транслировать бой Ломаченко – Хэйни. Компания Megogo также назвала причины такого шага. Наши любители бокса бурно отреагировали на такое решение. Также было раскрыто, сколько украинец заработает за поединок.

Ломаченко
"Возвращается с местью": экс-чемпион мира назвал главную ошибку в прогнозах на бой Ломаченко – Хэйни

Как сообщал OBOZREVATEL, Девин Хэйни заявил, что уничтожит Василия Ломаченко в бою 20 мая. Кроме того, букмекеры снизили шансы украинца на победу в поединке. А американский экс-чемпион в двух весовых категориях Шакур Стивенсон (20-0, 10 КО) дал прогноз на бой Ломаченко – Хэйни со словами "он его убьет".

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