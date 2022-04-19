Где смотреть онлайн Фьюри – Уайт: расписание трансляций чемпионского боя

Британский чемпион Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 КО) в субботу, 23 апреля, проведет защиту титула в поединке против соотечественника Диллиана Уайта (28-2, 19 КО). Цыганский король, как называют Фьюри, будет отстаивать чемпионский пояс по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе.

Поединок состоится на легендарном стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Ориентировочное начало главного события вечера бокса в столице Великобритании – в воскресенье, 24 апреля, в 00:30 по киевскому времени.

Видео дня

Увидеть бой в Украине можно будет благодаря эксклюзивной трансляции на видеоплатформе Megogo. Показ состоится на стримминговом канале "Megogo Гонг".

Отметим, что Фьюри считается безоговорочным фаворитом поединка. Ставки на его победу принимаются с коэффициентом 1,17.

Ничья оценивается котировкой 26,00. А показатели на успех Уайта достигает уровня 5,00.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский чемпион Александр Усик отправился в Европу для подготовки к реваншу с Энтони Джошуа. При этом стали известные ориентировочные дата и место проведения боя.