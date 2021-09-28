Виталий Кличко подарил Усику единственный чемпионский пояс, который тот еще не завоевал

Легендарный боксер и по совместительству мэр Киева Виталий Кличко вручил украинскому чемпиону мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александру Усику (19-0, 13 КО) символический подарок – пояс WBC. Именно его не хватает нашему соотечественнику для того, чтобы стать абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Таким образом столичный градоначальник еще раз поздравил Усика с триумфом в поединке с Энтони Джошуа (24-2, 22 КО). Виталий Владимирович отметил, что таким же поясом владел и любимый боксер Александра – Мохаммед Али.

"Я еще раз поздравляю тебя с победой и хочу вручить символический подарок. Ты завоевал 4 чемпионских пояса в супертяжелом весе, а пояса по версии WBC в этой категории у тебя еще нет. И ты обязательно его завоюешь! А я тебе дарю первый пояс WBC с большим украинским флагом, который был изготовлен к Конгрессу WBC, который состоялся в Киеве в 2018 году. На удачу и мотивацию! Ведь таким поясом владел и твой кумир – Мохаммед Али", – цитирует слова Кличко-старшего его сайт.

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Усик победил Джошуа единогласным решением судей и отобрал у него чемпионские титулы. Несмотря на это, британец чаще наносил удары, чем наш соотечественник. Позже стало известно, какое количество раундов выиграл украинский боксер.

Как сообщал OBOZREVATEL, Усик объяснил, почему остановился и не пошел добивать Джошуа на последних секундах боя, а также оценил силу ударов своего соперника.

Один из знакомых Александра настолько поверил в его победу, что поставил на этот исход "единственное, что у него было".