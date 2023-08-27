В России попытались затравить Усика, но опозорились. Фотофакт

Бой Александра Усика (21-0, 14 КО) и Даниэля Дюбуа (19-2, 18 КО) вызвал огромный интерес не только во всем цивилизованном мире, но и в России. Однако в отличии от адекватных болельщиков, российские фанаты стали поливать украинца грязью за случившееся в 5-м раунде.

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Россияне посчитали, что Усик симулировал удар между ног, возмущаясь "несправедливо отобранной победой" у Дюбуа. Юзеры начали наперебой травить украинца.

"Чистейший нокдаун, актер …", "В повторе то все видно! Там явно не пах.", "на повторе все нормально попал Дюбуа", "нокаут от британца, он не в пах попал, а в корпус вырубил Одному мне показалось,что удар точно в печень пришелся? Да, это чистый в печень", "Алло. В каком месте это запрещенный удар?" – начали сочинять россияне.

Однако вместо поддержки получили аргументированные ответы на вопрос, почему Усик легитимный победитель. Эти ответы собрали в разы больше плюсов.

Те кто смотрит бокс постоянно. Когда туда прилетают удары судья говорит: "Ниже пояса". Так что какие претензии к Усику? По трусам бить нельзя, даже если в бедро" "Насколько я понимаю в анатомии - печень сантиметров на 10 левее и выше от перчатки на скрине. Если, конечно, у Александра нет цирроза в запущенной форме", "Тут надо прояснить-удар ниже пояса, это не удар по бейцалам, а удар ниже линии пупка. что и произошло", – говорится в комментариях.

Отметим, что знаменитый британский супертяжеловес Тони Белью показал, почему удар Дюбуа между ног Усика 100% является нарушением правил.

Как сообщал OBOZREVATEL, бой Усик – Дюбуа завершился в 9-м раунде, когда британец пропустил тяжелый удар в голову.

В 5-м раунде британский боксер ударил нашего соотечественника ниже пояса. Усик 5 минут приходил в себя, лежа на ринге.

По завершении встречи в команде Дюбуа заявили, что не согласны с результатом и подают апелляцию.

Сам Усик не смог сдержать эмоций во время пресс-конференции после того, как ему предъявили претензии, что шорты надеты слишком высоко.

Отметим, что результат боя Усик – Дюбуа прокомментировал и Василий Ломаченко, но сделал это сверхлаконично и на русском языке.

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