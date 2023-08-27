"Эта фотография заменяет тысячу слов!" Белью показал правду о бое Усик – Дюбуа
Знаменитый британский супертяжеловес Тони Белью показал, почему удар Дюбуа между ног Усика является нарушением правил. У себя в Twitter Белью разместил фотографию Александра, где видно, что у него шорты надеты до пупка.
Под снимком Тони объяснил, что согласно правилам бокса все удары по шортам являются ударами ниже пояса.
"Все, что ниже пупка, классифицируется как "ниже пояса" в боксе! Это не мое мнение, это ФАКТ! Таковы правила! Ваши шорты не должны покрывать пупок, но если они это сделают, то туда можно бить! Эта фотография заменяет тысячу слов!" – заявил экс-чемпион мира.
Как сообщал OBOZREVATEL, украинский чемпион WBO, WBA и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (21-0, 14 КО) досрочно победил Даниеля Дюбуа (19-2, 18 КО). Развязка наступила в 9-м раунде, когда британец пропустил тяжелый удар в голову.
В 5-м раунде британский боксер ударил нашего соотечественника ниже пояса. Усик 5 минут приходил в себя, лежа на ринге.
По завершению встречи в команде Дюбуа заявили, что несогласны с результатом и подают апелляцию.
Сам Усик не смог сдержать эмоций во время пресс-конференций после того, как ему предъявили претензии, что шорты надеты слишком высоко.
Кроме того в прямой эфир телетрансляции попали эмоции супруги Усика - Екатерины. Камера показал то, как реагировала женщина на удары по своему любимому.
Отметим, что результат боя Усик – Дюбуа прокомментировал и Василий Ломаченко, но сделал это сверхлаконично и на русском языке.
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