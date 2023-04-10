В команде Фьюри заявили, когда планируется бой с Усиком

Британец Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 КО) и украинец Александр Усик (20-0, 13 КО) в конце нынешнего года все же могут провести бой за звание абсолютного чемпиона мира. Оба боксера должны летом вернуться в ринг для защиты чемпионских поясов, после чего в случае побед определят обладателя всех титулов в супертяжелом весе.

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Об этом в интервью YouTube-каналу Cornerman Boxing рассказал промоутер Цыганского короля, как называют уроженца Манчестера, Боб Арум. Он отметил, что хочет организовать бой Фьюри с экс-чемпионом мира Энди Руисом (35-2, 22 КО), а Усик обязан защитить свои пояса против британца Даниеля Дюбуа (19-1, 18 КО).

"Тайсон Фьюри был на отдыхе с семьей в Италии. Сейчас он уже вернулся в Англию. Мы с ним общаемся. Мы ищем самую лучшую возможность для него, ищем для него соперника, с которым он смог бы подраться летом здесь, в Великобритании. Возможно, это будет Энди Руис, может быть, еще кто-то. Я надеюсь, Тайсон добьется успеха, а Усик победит Дюбуа. И тогда эти два парня встретятся в ноябре или декабре в Саудовской Аравии. И у нас будет единый чемпион в супертяжелом весе", – сказал Арум.

Напомним: Фьюри и Усик хотели подраться 29 апреля, но не смогли согласовать контракт на поединок. Боб Арум рассказал, сколько бы заработал украинец за бой 29 апреля. Наш соотечественник после новостей о срыве боя с британцем решил покинуть свой тренировочный лагерь и вернулся в Украину.

Промоутер украинца Александр Красюк сделал неожиданное заявление о Фьюри. Сам наш чемпион заявил о том, что его поединок против британца точно состоится.

Как сообщал OBOZREVATEL, стало известно, что на самом деле хотел Тайсон Фьюри от Александра Усика. Кроме того, украинец опубликовал фото в рясе и оставил короткое сообщение в Instagram.

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