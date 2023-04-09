Усик надел рясу и оставил короткое послание в Instagram. Фотофакт

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBO и IBF Александр Усик (20-0, 13 КО) поздравил всех своих подписчиков в Instagram с Вербным воскресеньем. Наш прославленный боксер разместил в сторис свою фотографию, где запечатлен в рясе.

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Отметим, что Александр не первый раз надевает церковную одежду. Так, 2 года назад крымчанин в рясе на русском языке поздравил своих подписчиков в соцсетях с Пасхой.

До Усик поздравлял всех православных людей с Рождеством Христовым. Он обратился к поклонникам на украинском и русском языках.

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