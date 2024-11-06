Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Николай Валуев не ждет ничего хорошего для России и ее спорта после прихода на пост президента США Дональда Трампа. По словам так называемого депутата Государственной думы, стране-агрессорке лишь удастся воспользоваться "паузой в отношениях Америки с Зеленским".

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Об этом Валуев заявил в интервью порталу Sport24. Приспешник диктаторского режима Владимира Путина и ярый фанат войны в Украине добавил, что россияне должны "успеть многое на фронте", однако санкции в отношении спортсменов из РФ и их отстранение будет сохранено.

"Никаких изменений от Трампа в отношении России и российского спорта мы не ждем. Разве только мы, воспользовавшись паузой в отношениях Америки с Зеленским, успеем многое на фронте. Сейчас Тайвань будет выходить на авансцену, но никак не новый лидер США", – сказал Валуев.

Напомним, в СЧША 5 ноября состоялись 60-е выборы президента. Дональд Трамп уже объявил себя победителем голосования. Ранее Николай Валуев назвал ядерное оружие лучшим другом россиян.

Как сообщал OBOZ.UA, Николай Валуев набросился с оскорблениями на Украину и обвинил ее в нарушении международных правила из-за сопротивления российской агрессии.

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