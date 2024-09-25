Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Николая Валуев продемонстрировал настоящую суть россиян, набросившись с оскорблениями на представителей Национального олимпийского комитета Украины (НОК). Депутата Государственной думы возмутили призывы наших соотечественников не допустить участия шахматистов из РФ младше 12 лет в международных турнирах под национальным флагом.

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Об этом Валуев заявил в интервью пропагандистскому информационному агентству РИА "Новости". Приспешник диктаторского режима Владимира Путина и отъявленный Z-патриот, выступающий за уничтожение Украины, выступил с порцией откровенно бредовых фантазий о нацизме в нашей стране.

"А что вы теперь хотели от Украины – это же нацистское государство и оно во всем должно быть нацистским. Там, где нацизм, не существует разницы, где взрослые и где дети. Украина с ее недопрезидентством, нынешними чиновниками и администрацией – не субъектная история. Это та собачка, которую готовили, потом натравили и она тявкает в ту сторону, в какую надо", – сказал Валуев, забыв о том, что именно российское фашистское государство ведет преступную и ничем немотивированную войну.

До этого 12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов назвал призывы НОК Украины "полным безобразием" и потребовал не обращать на них внимания.

Как сообщал OBOZ.UA, на минувших выходных Международная федерация шахмат FIDE отказалась возвращать сборные России и Беларуси в свои турниры.

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