Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Николай Валуев отметился новой порцией нелепых размышлений о величии России и угроз остальным народам. Депутат Государственной думы и ярый фанат войны в Украине повторил отборные штампы кремлевской пропаганды о том, что на РФ готовилось нападение.

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Об этом Валуев заявил в интервью другому экс-боксеру Григорию Дрозду на его YouTube-канале "Дрозд говорит". Приспешник диктаторского режима Владимира Путина отметил, что россияне должны молиться на свою армию и ядерное оружие, а в мире только и мечтают об уничтожении страны-агрессорки.

"Мы в реально очень тяжелом историческом отрезке. Цена ошибки – это жизнь. Надо исходить из этого. У нас реально нет друзей кроме нашей армии и ядерного оружия. Потому что в буквальном смысле нас бы стерли с лица земли уже давно. И планов было много. Посмотрите, как будут развиваться события на Ближнем Востоке. Именно таким образом все могло бы быть. У нас невероятная страна, которую есть, за что любить. И ее надо защищать. Даже на кухне", – сказал Валуев, забыв упомянуть о причинах негативного отношения к российскому террористическому государству.

Ранее бывший боксер упрекнул украинского абсолютного чемпиона мира в двух весовых категориях Александра Усика в том, что тот не предал родную страну.

Как сообщал OBOZ.UA, Николай Валуев набросился с оскорблениями на Украину и обвинил ее в нарушении международных правила из-за сопротивления российской агрессии.

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