Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Николай Валуев набросился с нелепыми обвинениями на министра спорта Украины Матвея Бедного. Так называемому депутату Государственной думы не понравились высказывания главы нашего ведомства о планах добиться недопуска страны-агрессорки на Олимпийские игры 2026 года.

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В комментарии пропагандистскому изданию "Спорт-Экспресс" Валуев назвал Украину нарушительницей международных правил. Приспешник диктаторского режима Владимира Путина также повторил традиционные кремлевские штампы и бредни о якобы национализме в нашей стране.

"Нарушение международных правил – это к Украине. Там умеют кардинально их нарушать. От неприкрытого национализма до нарушений в области свободы вероисповедания", – сказал Валуев, забыв о нарушении Россией всех возможных международных правил и подписанных договоров в феврале 2022 года.

Также он пожаловался на "оскорбительные условия допуска" россиян к Паралимпиаде-2024. "В какой-то степени было бы диким, если бы их поместили в такие условия, как олимпийцев, и применили бы к ним столь драконовские методы. Хотя не сбрасываем со счетов, что гимна и флага все равно нет, а также пришлось получать нейтральный статус. Все это очень оскорбительно", – добавил Z-фанат.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова закатила настоящую истерику из-за слов Бедного, взвалив на Украину все совершенные Россией преступления.

Как сообщал OBOZ.UA, российские оккупанты убили победителя и призера чемпионатов Украины по фехтованию на рапире, мастера спорта УССР Игоря Храмцова.

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