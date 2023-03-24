Кресты, иконы, холодильники и даже самогонный аппарат: монахи УПЦ МП вывозят имущество из Киево-Печерской лавры. Фоторепортаж

Монахи УПЦ МП начали собирать и активно вывозить вещи с территории Киево-Печерской лавры. Для этого они используют грузовики, а на журналистов реагируют агрессивно.

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Об этом сообщил корреспондент OBOZREVATEL. Представители Московского патриархата должны покинуть Заповедник до 29 марта.

По состоянию на 24 марта монахи Украинской православной церкви Московского патриархата активно вывозят вещи с территории Киево-Печерской лавры. Почти у каждого здания или кельи представители УПЦ МП загружают в микроавтобусы и грузовики кресты, иконы, холодильники, вещи и даже, по словам одного из них, самогонный аппарат.

Для предотвращения вывоза культурных ценностей на выездах из Заповедника дежурят представители заповедника, которые проводят осмотр всех транспортных средств и вещей. Вместе с ними также находятся правоохранители.

Следует добавить, что монахи и послушники достаточно агрессивно реагируют на представителей СМИ и отказываются с ними общаться.

Отметим, те представители Московского патриархата, которые согласились давать комментарии, заявили, что не хотят покидать территорию Лавры, а также собираются проводить разные мероприятия, чтобы не ехать.

Как сообщал OBOZREVATEL:

10 марта национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" сообщил о расторжении договора аренды с мужским монастырем УПЦ МП. Они должны покинуть территорию Киево-Печерской лавры до 29 марта.

Монахам и верующим Украинской православной церкви Московского патриархата с 21 марта запретили заходить в пещеры Киево-Печерской лавры. Объясняется, что миссия Минкульта оценивает сохранение культурных ценностей.

20 марта члены синода Украинской православной церкви Московского патриархата пришли в Офис президента. Они заявили о намерении встретиться с Владимиром Зеленским, чтобы "донести до руководства государства свою позицию".

Предстоятель ПЦУ митрополит Эпифаний обратился к братии Киево-Печерской Свято-Успенской лавры и общественности. Он призвал содействовать процессу освобождения монастырского комплекса "от московского ига" и заверил, что их будут защищать от запугиваний со стороны нынешнего главы Лавры.

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