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Кресты, иконы, холодильники и даже самогонный аппарат: монахи УПЦ МП вывозят имущество из Киево-Печерской лавры. Фоторепортаж

Олег Тимченко
Жизнь столицы
3 минуты
13,9 т.
Монахи вывозят из Лавры свое имущество

Монахи УПЦ МП начали собирать и активно вывозить вещи с территории Киево-Печерской лавры. Для этого они используют грузовики, а на журналистов реагируют агрессивно.

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Об этом сообщил корреспондент OBOZREVATEL. Представители Московского патриархата должны покинуть Заповедник до 29 марта.

По состоянию на 24 марта монахи Украинской православной церкви Московского патриархата активно вывозят вещи с территории Киево-Печерской лавры. Почти у каждого здания или кельи представители УПЦ МП загружают в микроавтобусы и грузовики кресты, иконы, холодильники, вещи и даже, по словам одного из них, самогонный аппарат.

Кресты, иконы, холодильники и даже самогонный аппарат: монахи УПЦ МП вывозят имущество из Киево-Печерской лавры. Фоторепортаж
Кресты, иконы, холодильники и даже самогонный аппарат: монахи УПЦ МП вывозят имущество из Киево-Печерской лавры. Фоторепортаж
Кресты, иконы, холодильники и даже самогонный аппарат: монахи УПЦ МП вывозят имущество из Киево-Печерской лавры. Фоторепортаж
Кресты, иконы, холодильники и даже самогонный аппарат: монахи УПЦ МП вывозят имущество из Киево-Печерской лавры. Фоторепортаж
Кресты, иконы, холодильники и даже самогонный аппарат: монахи УПЦ МП вывозят имущество из Киево-Печерской лавры. Фоторепортаж

Для предотвращения вывоза культурных ценностей на выездах из Заповедника дежурят представители заповедника, которые проводят осмотр всех транспортных средств и вещей. Вместе с ними также находятся правоохранители.

Кресты, иконы, холодильники и даже самогонный аппарат: монахи УПЦ МП вывозят имущество из Киево-Печерской лавры. Фоторепортаж
Кресты, иконы, холодильники и даже самогонный аппарат: монахи УПЦ МП вывозят имущество из Киево-Печерской лавры. Фоторепортаж
Кресты, иконы, холодильники и даже самогонный аппарат: монахи УПЦ МП вывозят имущество из Киево-Печерской лавры. Фоторепортаж

Следует добавить, что монахи и послушники достаточно агрессивно реагируют на представителей СМИ и отказываются с ними общаться.

Кресты, иконы, холодильники и даже самогонный аппарат: монахи УПЦ МП вывозят имущество из Киево-Печерской лавры. Фоторепортаж
Кресты, иконы, холодильники и даже самогонный аппарат: монахи УПЦ МП вывозят имущество из Киево-Печерской лавры. Фоторепортаж
Кресты, иконы, холодильники и даже самогонный аппарат: монахи УПЦ МП вывозят имущество из Киево-Печерской лавры. Фоторепортаж
Кресты, иконы, холодильники и даже самогонный аппарат: монахи УПЦ МП вывозят имущество из Киево-Печерской лавры. Фоторепортаж
Кресты, иконы, холодильники и даже самогонный аппарат: монахи УПЦ МП вывозят имущество из Киево-Печерской лавры. Фоторепортаж

Отметим, те представители Московского патриархата, которые согласились давать комментарии, заявили, что не хотят покидать территорию Лавры, а также собираются проводить разные мероприятия, чтобы не ехать.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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