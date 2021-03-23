Усик про свою кар'єру: готовий піти

Непереможний український боксер Олександр Усик (18-0, 13 КО) заявив, що згоден провести бій в Абсолютному бійцівському чемпіонаті (UFC).

Кримчанин зізнався, що відповів згодою на пропозицію президента промоушену спробувати себе в октагоні.

"Мені недавно Дейна Уайт написав, чи не хочу я спробувати себе в UFC. Я йому відповів: "Надішли мені, будь ласка, повідомлення. Я готовий". Тож у мене є багато варіантів. Я займаюся музикою, я танцюю, я став початківцем-кросфітером, я виховую дітей. Півтора року я не буду чекати, знайду з ким побоксувати", – сказав Усик в інтерв'ю Хsport.ua.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 20 січня WBO дала добро на бій за титул абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі між Ентоні Джошуа і Тайсоном Ф'юрі.

Через те, що Усик є обов'язковим претендентом на поєдинок із Джошуа за титул WBO, він мав провести зустріч із Джо Джойсом за пояс тимчасового чемпіона WBO.

Промоутер Ентоні Джошуа Едді Хірн заявив, що ні його клієнт, ні Тайсон Ф'юрі не битимуться з українцем у разі його перемоги над Джойсом у поєдинку за тимчасовий титул WBO.