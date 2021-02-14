Джошуа и Фьюри не собираются драться с Усиком, – Хирн

Промоутер британского супертяжеловеса Энтони Джошуа Эдди Хирн считает, что бой за чемпионский пояс по версии Всемирной боксерской организации (WBO) между победителем в поединке Усик/Джойс и лучшим в паре Джошуа / Фьюри, не состоится.

По словам Хирна, если Фьюри и Джошуа подпишут контракт на две встречи, то после первого поединка за звание абсолютного чемпиона мира, победитель просто освободит титул и он достанется Усику / Джойсу без боя.

"Фьюри и Джошуа просто не будут драться с Усиком за титул WBO. Это нормально, потому что мы в любом случае получаем бой за абсолют. Что произойдет после этого, не имеет значения. Просто будет матч-реванш и еще один великий бой. Но главное – выяснить, кто лучший", – цитирует промоутера Express.

"Фьюри может завершить карьеру после двух боев, но Эй Джей рассчитывает на пять лет. Это будет лишь частью его наследия", – добавил Хирн.

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 января WBO дала добро на бой за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри.

Из-за того, что Усик является обязательным претендентом на поединок с Джошуа за титул WBO, он проведет встречу с Джо Джойсом за пояс временного чемпиона WBO.

12 февраля представителям Усика и Джойса не удалось договориться о финансовых условиях проведения поединка.

Теперь дата поединка и условия его проведения будут определены на промоутерских торгах.