Усик записал обращение на русском языке, упомянув человечность и военных

Чемпион мира IBF, WBO, WBA в супертяжелом весе (19-0, 13 КО) Александр Усик записал двойное поздравление для своих поклонников. Два своих видео крымчанин выложил в социальных сетях.

Сперва в совместном аккаунте с Ломаченко, Усик предстал в домашней одежде на фоне елки.

"В первую очередь нам надо быть людьми, а потом нам надо быть тиграми. Этот был великолепный год. Он был и сложный, и веселый, и смешной, и грустный. Для всех нас очень важно оставаться позитивными и здравыми людьми. Я хочу поздравить вас всех с с Новым годом! Пожелать здоровья, радости и позитивного настроения", – сказал боксер.

Видео дня

Затем уже на своей персональной странице в Instagrаm Александр записал еще одно обращение, в котором уже в более официальном формате поздравил всех с наступающими праздниками.

"Этот год был напряженным и радостными. Мы радовались за выступления наших спортсменов. Мы огорчались и снова радовались. Хочу пожелать всем здоровья. Врачам, которые нам помогали, учителям, которые учат наших детей, военослужащим. Всем областям нашей необъятной страны. Хочу пожелать только света и радости", – отметил Усик.

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 сентября Усик победил Джошуа и завоевал титулы чемпиона мира WBA, WBO, IBF и IBO.

Украинский боксер благодаря этому стал обладателем титулов во второй для себя весовой категории. Ранее крымчанин был сильнейшем в тяжелом весе.

После этого вместе с Василием Ломаченко Александрулучшил свои позиции в топ-10 свежего рейтинга профессионалов независимо от весовой категории (Р4Р), который опубликовал американский медиагигант ESPN.

Сразу после поражения команда Джошуа активировала опцию реванша на второй бой с украинцем.

Спустя некоторое время промоутер Фьюри Боб Арум предложил Энтони отказаться от немедленного реванша с Усиком, чтобы позволить украинцу и его клиенту подраться за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Сам Усик в одном из интервью признавался, что был бы невероятно рад подраться именно с Цыганским королем, как называют британца.

WBC во вторник, 7 декабря, издал приказ о начале открытых переговоров для боя за титул чемпиона в супертяжелом весе между Тайсоном Фьюри и обязательным претендентом Диллианом Уайтом.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Фьюри дозвонился до крымчанина и сказал тому пару слов.