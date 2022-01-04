Усик, замаскировавшись, пришел к елке в центре Киева. Фотофакт

Непобедимый украинский боксер Александр Усик (19-0, 13 КО) решил в новогодние праздники посетить главную елку страны. Вместе с друзьями чемпион мира IBF, WBO, WBA приехал на Софиевскую площадь где установлена главная елка страны.

Чтобы поклонники его не узнали и дали спокойно погулять супертяж решил прибегнуть к маскировке. Усик надел черную балаклаву, оставив неприкрытыми лишь глаза.

Фотографию из центра Киева Усик выложил у себя в Telegram-канале.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Усик наглядно продемонстрировал плюсы маскировки. Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBF пришел в один из киевских супермаркетов и спокойно скупился.

На Александре был такой же технологический наряд, в каком он появился на бой с Энтони Джошуа. Лицо закрывала черная маска.

Усик купил бутылку с холодным чаем, оплатив все в терминале. "Операция удалась", – довольно произнес крымчанин и неузнанным вышел из магазина.

Напомним, что свои титулы 25 сентября WBA, WBO, IBF и IBO Усик добыл 25 сентября, победив в Лондоне британца Энтони Джошуа.

Ранее Саша был сильнейшем в тяжелом весе.

После этого вместе с Василием Ломаченко Александрулучшил свои позиции в топ-10 свежего рейтинга профессионалов независимо от весовой категории (Р4Р), который опубликовал американский медиагигант ESPN.

Сразу после поражения команда Джошуа активировала опцию реванша на второй бой с украинцем.

Спустя некоторое время промоутер Фьюри Боб Арум предложил Энтони отказаться от немедленного реванша с Усиком, чтобы позволить украинцу и его клиенту подраться за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Сам Усик в одном из интервью признавался, что был бы невероятно рад подраться именно с Цыганским королем, как называют британца.

WBC во вторник, 7 декабря, издал приказ о начале открытых переговоров для боя за титул чемпиона в супертяжелом весе между Тайсоном Фьюри и обязательным претендентом Диллианом Уайтом.