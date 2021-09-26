Космический костюм Усика: видео выхода украинца на бой с Джошуа

Эффектным получился выход украинского супертяжа Александра Усика перед чемпионским боем с британцем Энтони Джошуа. Привычный халат 34-летний крымчанин дополнил хромированный маской, в которой был похож на космонавта.

В ринг Усик выходил под песню Василия Жадана "Браття". Но белое одеяние и маска создавали футуристический образ. Комментаторы шутили, что копию своего оригинального костюма украинский боксер отправил самому Илону Маску.

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До песни "Браття" Усик долгое время выходил под "Їхали козаки" украинской группы "Тінь сонця", но затем отказался от нее.

Напомним, что украинский супертяж Александр Усик (18-0, 13 КО) 25 сентября в Лондоне боксирует за звание чемпиона мира. На арене футбольного клуба "Тоттенхэм" крымчанин, который ранее становился абсолютным чемпионом крузервейта, посягнул на титулы британца Энтони Джошуа (24-1, 22 КО). На кону стоят пояса по версиям WBO, WBA, IBF и IBO.