Усик пришел в киевский супермаркет, сняв все на видео

Прославленный украинский боксер Александр Усик наглядно продемонстрировал плюсы маскировки. Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBF пришел в один из киевских супермаркетов и спокойно скупился.

На Александре был такой же технологический наряд, в каком он появился на бой с Энтони Джошуа. Лицо закрывала черная маска.

Усик купил бутылку с холодным чаем, оплатив все в терминале. "Операция удалась", – довольно произнес крымчанин и неузнанным вышел из магазина.

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 сентября в Лондоне Усик сразился с Энтони Джошуа. Поединок завершился победой нашего соотечественника по очкам.

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Сразу после поражения команда Джошуа активировала опцию реванша на второй бой с украинцем.

Позже Фьюри назвал неожиданный "стопроцентный" рецепт победы Джошуа над Усиком в реванше.

27 октября Джошуа для реванша с Усиком нашел нового тренера и рассказал, что сделал не так в первом бою с украинцем.

Позже известный американский промоутер Фрэнк Уоррен признался, что он располагает информацией, что именно говорил Анатолий Ломаченко во время боя Усика и Джошуа.