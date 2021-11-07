Усик пришел в киевский супермаркет, сняв все на видео
Прославленный украинский боксер Александр Усик наглядно продемонстрировал плюсы маскировки. Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBF пришел в один из киевских супермаркетов и спокойно скупился.
На Александре был такой же технологический наряд, в каком он появился на бой с Энтони Джошуа. Лицо закрывала черная маска.
Усик купил бутылку с холодным чаем, оплатив все в терминале. "Операция удалась", – довольно произнес крымчанин и неузнанным вышел из магазина.
November 7, 2021
Как сообщал OBOZREVATEL, 25 сентября в Лондоне Усик сразился с Энтони Джошуа. Поединок завершился победой нашего соотечественника по очкам.
Сразу после поражения команда Джошуа активировала опцию реванша на второй бой с украинцем.
Позже Фьюри назвал неожиданный "стопроцентный" рецепт победы Джошуа над Усиком в реванше.
27 октября Джошуа для реванша с Усиком нашел нового тренера и рассказал, что сделал не так в первом бою с украинцем.
Позже известный американский промоутер Фрэнк Уоррен признался, что он располагает информацией, что именно говорил Анатолий Ломаченко во время боя Усика и Джошуа.